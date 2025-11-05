Στοιχηματίζοντας στη δυστυχία - Η εικόνα του τζόγου στην Ιταλία

Με τίτλο «στοιχηματίζοντας στη δυστυχία», το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters παρουσιάζει τις πραγματικές επιπτώσεις του τζόγου στην Ιταλία, μέσα από την ιστορία του 69χρονου Λουτσιάνο, που μένει στην Πίζα.

Όταν ο 69χρονος Λουτσιάνο μπήκε σε κλινική απεξάρτησης στην Πίζα, το μόνο που του είχε απομείνει από την προηγούμενη ζωή του ήταν τα ρούχα που φορούσε. Όλα τα υπόλοιπα, το σπίτι, οι αποταμιεύσεις, η αξιοπρέπειά του, είχαν χαθεί στον τζόγο.

«Έπαιζα παντού: καζίνο, στον ιππόδρομο, φρουτάκια. Γύρισα όλη την Ευρώπη παίζοντας. Έχασα τα πάντα, τα στοιχημάτισα όλα» αφηγείται στο Reuters ο συνταξιούχος, πλέον, εργαζόμενος στον σιδηρόδρομο, που για χρόνια πάλευε με τον εθισμό του.

Ιταλία: Εκρηκτική ανάπτυξη στον τζόγο

Η ιστορία του αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά πίσω από την εκρηκτική ανάπτυξη της βιομηχανίας τυχερών παιχνιδιών στην Ιταλία, της μεγαλύτερης στην Ευρώπη. Η εξάπλωση του online στοιχήματος και των εφαρμογών για κινητά έχει κάνει το ποντάρισμα πιο εύκολο και πιο εθιστικό από ποτέ.

Το 2024, τα έσοδα του κλάδου ανήλθαν σε 21,5 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τη Βρετανία, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Ωστόσο, η άνθηση αυτή έχει προκαλέσει σοβαρές κοινωνικές συνέπειες, φέρνοντας την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι σε σύγκρουση με την Καθολική Εκκλησία, που ζητά αυστηρότερη ρύθμιση.

«Ο τζόγος καταστρέφει ζωές, διαλύει σχέσεις, φέρνει φτώχεια. Χρειάζεται μια συλλογική προσπάθεια για να περιοριστεί», δήλωσε ο καρδινάλιος Ματέο Τσούπι, επικεφαλής της Ιταλικής Επισκοπικής Διάσκεψης.

Ιταλία: Η επέλαση της μαφίας

Η έκθεση Black Book of Gambling για το 2025 δείχνει ότι το στοίχημα είναι πιο διαδεδομένο στις φτωχότερες περιοχές του Νότου, όπου δραστηριοποιούνται μαφιόζικες οργανώσεις. Η ‘Ndrangheta της Καλαβρίας θεωρείται ότι χρησιμοποιεί τις online πλατφόρμες για ξέπλυμα χρήματος.

Σύμφωνα με το Εθνικό Ερευνητικό Συμβούλιο της Ιταλίας, 20,5 εκατομμύρια Ιταλοί σχεδόν το 43% του ενήλικου πληθυσμού της χώρας- τζόγαραν τουλάχιστον μία φορά το 2022. Από αυτούς, 1,1 εκατομμύριο αφιερώνει τουλάχιστον μία ώρα την ημέρα στα τυχερά παιχνίδια.

«Ο τζόγος είναι σαν ένας γύπας που κάθεται στον ώμο μου» είπε ο 52χρονος Φραντσέσκο, πρώην εθισμένος που ξεκίνησε να παίζει από το σχολείο. Την ίδια ώρα, εκπρόσωποι της βιομηχανίας υποστηρίζουν ότι προωθούν την «υπεύθυνη ψυχαγωγία», ενώ το κράτος συγκέντρωσε 11,5 δισ. ευρώ από φόρους το 2024, περισσότερα απ’ όσα έλαβε από το αλκοόλ, και σχεδόν όσα από τον καπνό για τα τσιγάρα.

Όμως, η εξάπλωση του online στοιχήματος, που φορολογείται ηπιότερα, μειώνει τα κρατικά έσοδα. Το ίδιο διάστημα, εταιρείες όπως η Lottomatica και η Sisal, που εξαγοράστηκε από τον κολοσσό Flutter, κατέγραψαν ραγδαία αύξηση κερδών και είσοδο στο χρηματιστήριο του Μιλάνου.

Ο ψυχολόγος της δημόσιας δομής SERD στην Πίζα, δρ. Ροζάνα Κάρντια, περιγράφει τις επιπτώσεις: «Βλέπουμε εξαρτημένους που έχουν χάσει τα πάντα, θυμωμένες συζύγους και ενοχικούς άντρες. Συχνά η θεραπεία τελειώνει με διαζύγιο».

Για τον Λουτσιάνο, χρειάστηκαν δέκα χρόνια ομαδικής θεραπείας για να ξεφύγει. «Έλεγα πάντα ότι θα κερδίσω πίσω τα χαμένα, πως την επόμενη φορά θα λύσω όλα μου τα προβλήματα. Δεν τα έλυσα ποτέ. Έχασα τα πάντα – ακόμα και την αξιοπρέπειά μου» λέει ο ίδιος συγκινημένος.

Με πληροφορίες από Reuters