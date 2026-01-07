Στοιχηματική αρνείται να πληρώσει χρήστες που πόνταραν στην «εισβολή» των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της στοιχηματικής εταιρείας Polymarket, να μην καταβάλλει το απαιτούμενο αντίτιμο στους χρήστες, που είχαν στοιχηματίσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «εισβάλουν» στη Βενεζουέλα, μετά τη στρατιωτική επιχείρηση της πρώτης χώρας η οποία οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της Σίλια Φλόρες.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα, η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση δεν συνιστά «εισβολή», όπως οριζόταν στο επίμαχο στοίχημα, αλλά μια επιχείρηση τύπου «snatch-and-extract» (αρπαγή και άμεση απομάκρυνση). Ως αποτέλεσμα, τα στοιχήματα που προέβλεπαν εισβολή δεν ενεργοποιήθηκαν, προκαλώντας οργή σε δεκάδες χρήστες.

Το συγκεκριμένο στοίχημα έθετε ως ερώτημα εάν «οι ΗΠΑ θα εισβάλουν στη Βενεζουέλα έως», παραθέτοντας παράλληλα συγκεκριμένες ημερομηνίες. Παίκτες κατήγγειλαν ότι η απόφαση της Polymarket είναι αυθαίρετη, με ορισμένους να σχολιάζουν ειρωνικά ότι «ίσως χρησιμοποιήθηκε συσκευή τηλεμεταφοράς» για τη σύλληψη της ηγεσίας της χώρας. Άλλοι έκαναν λόγο για «αλλοίωση της έννοιας των λέξεων» και για πλατφόρμα που «αγνοεί τα γεγονότα».

Βενεζουέλα: Το στοίχημα των περασμένων ημερών

Μάλιστα, αρκετοί αντέδρασαν με το γεγονός ότι, λίγες ημέρες νωρίτερα, άλλο στοίχημα της Polymarket σχετικά με το αν ο Μαδούρο θα απομακρυνθεί από την εξουσία είχε πληρωθεί κανονικά, με τρεις νέους λογαριασμούς να κερδίζουν συνολικά περίπου 620.000 δολάρια.

Το περιστατικό προκάλεσε υποψίες για πιθανή εσωτερική πληροφόρηση και οδήγησε τον Αμερικανό βουλευτή Ritchie Torres να προτείνει νομοθεσία που θα απαγορεύει σε κυβερνητικούς αξιωματούχους να συμμετέχουν σε αγορές προβλέψεων.

Η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, κατά την οποία σκοτώθηκαν δεκάδες άνθρωποι, είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά του Μαδούρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εμφανίστηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν αντιμετωπίζοντας, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη συνέχεια ότι οι ΗΠΑ θα «διοικήσουν» προσωρινά τη χώρα, όσο βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις.

Η Polymarket υποστήριξε ότι «εισβολή» σημαίνει στρατιωτικές επιχειρήσεις με στόχο τη μόνιμη εγκαθίδρυση ελέγχου, κάτι που -όπως ισχυρίζεται- δεν συνέβη. Παράλληλα, η Επιτροπή Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (CFTC), η οποία έχει εγκρίνει εκ νέου τη λειτουργία της πλατφόρμας στις ΗΠΑ, δεν σχολίασε το ζήτημα.

Με πληροφορίες από New York Post