Στο τραπέζι διευρυμένο αμυντικό σύμφωνο Πακιστάν-Κουβέιτ με φόντο την ιρανική απειλή

Το Πακιστάν διαπραγματεύεται τη σύναψη διευρυμένου αμυντικού συμφώνου με το Κουβέιτ, προσφέροντας στρατιωτική κάλυψη με αντάλλαγμα επενδύσεις και συνεργασία στον ενεργειακό τομέα, σύμφωνα με πέντε πηγές που γνωρίζουν το παρασκήνιο των συζητήσεων.

Οι επαφές βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο, όπως επισημαίνουν όλες οι πηγές που επικαλείται το Reuters στο ρεπορτάζ του. Μάλιστα, μία εξ αυτών τόνισε ότι η κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να περιπλέξει την κατάσταση.

Στο Ισλαμαμπάντ εντείνονται οι ανησυχίες πως το αμοιβαίο αμυντικό σύμφωνο που υπέγραψε πέρυσι το Πακιστάν με τη Σαουδική Αραβία θα μπορούσε να το παρασύρει σε μια πολεμική σύρραξη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν τη Δευτέρα οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούτι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, το πυρηνικά εξοπλισμένο Πακιστάν διεμήνυσε στο Ιράν ότι οποιοδήποτε πλήγμα κατά του βασιλείου θα θεωρηθεί επίθεση εναντίον του ίδιου του Πακιστάν.

Ερωτήματα για το ρόλο του Πακιστάν στις επαφές ΗΠΑ – Ιράν

Μια ενδεχόμενη αμυντική συμφωνία με το Κουβέιτ, το οποίο έχει δεχθεί σφοδρές επιθέσεις από το Ιράν φέτος, θα προκαλούσε επιπλέον ερωτήματα για τον μεσολαβητικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Πακιστάν στο μέλλον ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη.

Από το 2023, το Κουβέιτ διατηρεί μια πιο περιορισμένη αμυντική συνεργασία με το Πακιστάν, η οποία εστιάζει στην εκπαίδευση και τις κοινές ασκήσεις. Τώρα, όμως, επιδιώκει μια ισχυρή επίδειξη ισχύος από την πλευρά του Ισλαμαμπάντ, αντίστοιχη με εκείνη προς τη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με Πακιστανό κυβερνητικό αξιωματούχο, το Κουβέιτ ζητά την «ανάπτυξη χιλιάδων Πακιστανών στρατιωτών στο έδαφός του, μαχητικά αεροσκάφη, drones, σύστημα αεράμυνας, καθώς και άλλες στρατιωτικές υποδομές».

Παραμένει ασαφές αν το Πακιστάν είναι πρόθυμο να φτάσει τόσο μακριά, δεδομένου ότι η συμφωνία του με τη Σαουδική Αραβία αποτελεί προϊόν μιας στενής συμμαχίας δεκαετιών με το Ριάντ.

«Η λίστα επιθυμιών του Κουβέιτ περιλαμβάνει τα πάντα», δήλωσε Πακιστανός αξιωματούχος ασφαλείας που γνωρίζει το περιεχόμενο των συνομιλιών. «Θέλω όμως να ξεκαθαρίσω κάτι: Στο παρόν στάδιο δεν εξετάζουμε, ούτε μπορούμε να εξετάσουμε, την αποστολή μάχιμων στρατευμάτων».

Πηγή από τη Μέση Ανατολή επιβεβαίωσε ότι το Κουβέιτ βρίσκεται σε συζητήσεις με το Πακιστάν, μεταξύ άλλων και για την προμήθεια αμυντικού υλικού, συμπλήρωσε όμως ότι «δεν είναι βέβαιο αν αυτό θα καταλήξει τελικά σε ένα επίσημο αμυντικό σύμφωνο».

Με πληροφορίες από Reuters

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