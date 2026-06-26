Στο Pride του Λονδίνου, μια ομάδα στρέιτ ανδρών λέει όχι στον ομοφοβικό πανικό

Στο Pride του Λονδίνου, ανάμεσα σε ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεις, drag συλλογικότητες, ακτιβιστικές ομάδες και queer κοινότητες, θα περπατήσει φέτος και μια ομάδα κυρίως στρέιτ ανδρών.

Η Shoulder to Shoulder, μια ανδρική κοινότητα που δημιουργήθηκε στο Λονδίνο για να αντιμετωπίσει τη μοναξιά των ανδρών και τη δυσκολία τους να χτίζουν ουσιαστικές φιλίες στην ενήλικη ζωή, έγινε δεκτή στην παρέλαση του Pride in London. Η ομάδα αριθμεί χιλιάδες μέλη από διαφορετικά υπόβαθρα, ανάμεσά τους γκέι, αμφιφυλόφιλους και τρανς άνδρες.

Πίσω από την κοινότητα βρίσκονται ο Τομ Στράουντ και ο Νταν Σρίγκλι, οι οποίοι ξεκίνησαν την πρωτοβουλία από μια απλή διαπίστωση: για πολλούς άνδρες, ακόμη και το να ζητήσουν παρέα από έναν άλλον άνδρα μπορεί να μοιάζει αμήχανο. Η Shoulder to Shoulder άρχισε ως ομάδα στο WhatsApp και εξελίχθηκε σε μια μεγάλη κοινότητα με τακτικούς περιπάτους, συναντήσεις και δεκάδες εκδηλώσεις κάθε μήνα.

Η συμμετοχή της στο Pride δεν παρουσιάζεται ως μια απλή χειρονομία συμπαράστασης. Συνδέεται με τον ίδιο τον πυρήνα της ομάδας: την προσπάθεια να ξαναχτιστεί η ανδρική φιλία χωρίς τη σκληρότητα, την απόσταση και τον φόβο που συχνά τη συνοδεύουν.

Οι ιδρυτές της Shoulder to Shoulder περιγράφουν τη σημερινή μοναξιά των ανδρών ως ένα κενό στο οποίο συχνά εισχωρούν οι πιο τοξικές εκδοχές της λεγόμενης ανδρόσφαιρας. Η απάντηση που προτείνουν δεν είναι άλλη μία ιδεολογία δύναμης, κυριαρχίας ή θυμού. Είναι κάτι πιο απλό και πιο δύσκολο: πραγματική φιλία, αίσθηση του ανήκειν και ένας χώρος όπου ένας άνδρας μπορεί να κατεβάσει τη μάσκα χωρίς να νιώσει ότι χάνει την αρρενωπότητά του.

Η παρουσία της ομάδας στο Pride έχει σημασία και επειδή η κοινότητα δεν είναι αποκλειστικά στρέιτ. Περισσότερα από 100 μέλη της είναι γκέι, αμφιφυλόφιλοι ή τρανς άνδρες, ενώ πρόσφατα εντάχθηκε και το πρώτο τρανς μέλος της. Για τη Shoulder to Shoulder, η συμμετοχή στην παρέλαση είναι ένας τρόπος να δείξει ότι η υγιής ανδρική φιλία δεν εξαρτάται από τη σεξουαλική ταυτότητα.

Στην πρώτη γραμμή της Pride παρουσίας της ομάδας βρίσκεται και ο Σταύρος Γκαβαλίας, ο οποίος μίλησε για την ανάγκη οι GBT+ άνδρες να νιώθουν ασφαλείς, ευπρόσδεκτοι και ικανοί να δημιουργούν ουσιαστικές φιλίες μέσα στην κοινότητα. Η ελληνική παρουσία στην ιστορία έχει τη δική της μικρή σημασία: ένας άνθρωπος με ελληνικό όνομα βρίσκεται μέσα σε μια βρετανική queer-ally πρωτοβουλία που δεν αφορά μόνο τα δικαιώματα, αλλά και την εκπαίδευση των ανδρών στην εγγύτητα, τη φροντίδα και την αποδοχή.

Ο Σταύρος Γκαβαλίας, που συντονίζει την παρουσία της Shoulder to Shoulder στο Pride του Λονδίνου. Φωτ.: Shoulder to Shoulder

Η Shoulder to Shoulder δεν περιορίζει τη στήριξή της σε μία εμφάνιση στην παρέλαση. Για τον μήνα Pride οργανώνει μια σειρά από GBT+ θεματικές δράσεις, ανοιχτές σε ολόκληρη την κοινότητα: queer ιστορικό περίπατο στο Λονδίνο, επίσκεψη στο Gay’s the Word, στο LGBT+ Community Centre και στο National LGBT+ Museum, αλλά και μια πιο παιχνιδιάρικη στάση στους διάσημους γκέι πιγκουίνους του ζωολογικού κήπου του Λονδίνου.

Έτσι, το allyship δεν μένει σε μια αφηρημένη δήλωση καλών προθέσεων. Γίνεται πρακτική: να μοιράζεσαι χώρο, να ακούς, να μαθαίνεις, να δέχεσαι ότι η εμπειρία ενός γκέι, bi ή τρανς άνδρα από την αρρενωπότητα μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από τη δική σου.

Σε μια εποχή όπου η online αρρενωπότητα συχνά πουλά θυμό ως αυτοβελτίωση και μοναξιά ως δύναμη, μια ομάδα ανδρών που μπαίνει στο Pride για να μιλήσει για φιλία, ευαλωτότητα και queer συμπερίληψη αποκτά άλλη βαρύτητα.

Δεν λύνει την κρίση της αρρενωπότητας. Δεν διαλύει την ανδρόσφαιρα. Δεν κάνει όλους τους στρέιτ άνδρες αυτόματα συμμάχους. Δείχνει όμως ότι η ανδρική φιλία μπορεί να υπάρξει χωρίς ομοφοβικό πανικό, χωρίς απόσταση ασφαλείας, χωρίς την ανάγκη να αποδεικνύει διαρκώς τη «σωστή» της αρρενωπότητα.

Γι’ αυτό και η εικόνα μιας κυρίως στρέιτ ανδρικής κοινότητας στο Pride έχει σημασία. Όχι επειδή το Pride χρειάζεται τη νομιμοποίηση των στρέιτ ανδρών. Αλλά επειδή οι ίδιοι οι άνδρες χρειάζονται επειγόντως άλλους τρόπους να είναι μαζί.

με στοιχεία από Pink News