Στο Πεκίνο ο Πούτιν για να επιβεβαιώσει τους δεσμούς Ρωσίας - Κίνας

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, έφτασε την Τρίτη στην Κίνα για συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου στο Πεκίνο.

Το αεροσκάφος του Πούτιν προσγειώθηκε στο Πεκίνο, όπου τον υποδέχθηκαν ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Wang Yi, τιμητική φρουρά, καθώς και νέοι με γαλάζια μπλουζάκια που κρατούσαν κινεζικές και ρωσικές σημαίες φωνάζοντας: «Καλώς ήρθατε, θερμά καλώς ήρθατε!»

Η διήμερη επίσκεψη αναμένεται να παρακολουθηθεί στενά, καθώς το Πεκίνο επιδιώκει να διατηρήσει σταθερές σχέσεις με τις ΗΠΑ, ενώ παράλληλα προσπαθεί να διαφυλάξει τους ισχυρούς δεσμούς του με τη Ρωσία.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Πούτιν και ο Σι σχεδιάζουν να συζητήσουν την οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και «βασικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα». Η επίσκεψη συμπίπτει με την 25η επέτειο της Συνθήκης Καλής Γειτονίας, Φιλίας και Συνεργασίας που υπεγράφη το 2001.

Η Κίνα αποτελεί βασικό εμπορικό εταίρο της Ρωσίας, ιδιαίτερα μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022. Το Πεκίνο δηλώνει ουδέτερο στη σύγκρουση, ενώ συνεχίζει τις εμπορικές σχέσεις με το Κρεμλίνο παρά τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές κυρώσεις που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ και η Ευρώπη.

Ο Πούτιν δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιοποιήθηκε πριν από την επίσκεψή του ότι οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται «σε πραγματικά πρωτοφανές επίπεδο» και ότι η συνεργασία των δύο χωρών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο παγκοσμίως, σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

«Δεν υπάρχει καμία σύνδεση» μεταξύ των επισκέψεων του Τραμπ και του Πούτιν, δήλωσε τη Δευτέρα ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσάκοφ, επισημαίνοντας ότι το ταξίδι του Πούτιν είχε συμφωνηθεί εκ των προτέρων, αρκετές ημέρες μετά τη συνομιλία του με τον Σι μέσω τηλεδιάσκεψης στις 4 Φεβρουαρίου.

Δύο φίλοι

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ αποκαλούν ο ένας τον άλλον «φίλο».

Ο Πούτιν επισκέφθηκε τελευταία φορά την Κίνα τον Σεπτέμβριο του 2025 για να παραστεί στην ετήσια σύνοδο του Shanghai Cooperation Organization, να παρακολουθήσει στρατιωτική παρέλαση για την 80ή επέτειο από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και να έχει συνομιλίες με τον Σι.

Τότε, ο Σι αποκάλεσε τον Ρώσο ομόλογό του «παλιό φίλο», ενώ ο Πούτιν απηύθυνε τον Σι ως «αγαπητέ φίλε». Στην Κίνα, ο όρος «παλιός φίλος» αποτελεί σπάνια διπλωματική έκφραση που χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση και το κόμμα για να περιγράψει ιδιαίτερα ευνοημένους ξένους.

Τον Απρίλιο, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, επισκέφθηκε το Πεκίνο και συναντήθηκε με τον Σι, ο οποίος χαρακτήρισε τη διμερή σχέση «πολύτιμη» στο τρέχον διεθνές πλαίσιο. Ο Σι ανέφερε ότι Κίνα και Ρωσία πρέπει να ενισχύσουν και να υπερασπιστούν τα κοινά τους συμφέροντα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι το ταξίδι του Πούτιν θα επιτρέψει στη Ρωσία να λάβει άμεσες ενημερώσεις και να ανταλλάξει απόψεις με την Κίνα σχετικά με τις συνομιλίες της με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ, ο Σι περιέγραψε τις σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας ως τις πιο σημαντικές παγκοσμίως και τόνισε ότι οι δύο χώρες θα πρέπει να βλέπουν η μία την άλλη ως εταίρους και όχι ως αντιπάλους. Στο τέλος της διήμερης συνόδου, οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι θα εργαστούν για ένα νέο πλαίσιο διαχείρισης «μιας εποικοδομητικής σχέσης ΗΠΑ–Κίνας στρατηγικής σταθερότητας».

Με πληροφορίες από AP News