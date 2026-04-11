Στο Πακιστάν οι συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν με Βανς – Οι όροι της Τεχεράνης και οι «κόκκινες γραμμές»

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι πρώτες επαφές στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη αποσαφηνιστεί το χρονοδιάγραμμα ή η μορφή τους.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς είχε συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ, παρουσία του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του Τζάρεντ Κούσνερ. Από την πλευρά του, ο Σαρίφ εξέφρασε την ελπίδα ότι οι επαφές θα αποτελέσουν «ένα βήμα προς μια διαρκή ειρήνη», με το Πακιστάν να αναλαμβάνει ρόλο διαμεσολαβητή.

Οι συνομιλίες, ωστόσο, ξεκινούν σε κλίμα έντονης δυσπιστίας. Από την Τεχεράνη, η κυβερνητική εκπρόσωπος Φατεμέχ Μοχατζερανί τόνισε ότι το Ιράν προσέρχεται με διάθεση διαλόγου, αλλά χωρίς εμπιστοσύνη προς τις ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι «το δάχτυλο θα παραμείνει στη σκανδάλη» και ότι δεν θα υπάρξει υποχώρηση σε ζητήματα κυριαρχίας.

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων κυριαρχούν δύο βασικά ζητήματα: η απαίτηση του Ιράν για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, όπου συνεχίζονται οι ισραηλινές επιθέσεις, και το ζήτημα των δεσμευμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό. Παρά τις πληροφορίες περί πιθανής αποδέσμευσής τους, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου διέψευσαν ότι έχει επιτευχθεί σχετική συμφωνία.

Παράλληλα, η κατάσταση στο πεδίο παραμένει τεταμένη. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε νέες επιθέσεις κατά ισραηλινών στόχων, ενώ ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο συνεχίζονται, διατηρώντας την πίεση στις διαπραγματεύσεις.

Οι επαφές στο Ισλαμαμπάντ διεξάγονται αρχικά σε διμερές επίπεδο, με το Πακιστάν να συνομιλεί ξεχωριστά με τις δύο πλευρές. Μια ενδεχόμενη τριμερής συνάντηση αναμένεται μόνο εφόσον υπάρξει πρόοδος στα βασικά αιτήματα.

Παρά ορισμένα συγκρατημένα θετικά μηνύματα από τη διαδικασία, οι διαφορές παραμένουν βαθιές, με τις δύο πλευρές να προσέρχονται με διαφορετικές προτεραιότητες και περιορισμένα περιθώρια συμβιβασμού.

Με πληροφορίες από New York Times, Guardian, Al Jazeera