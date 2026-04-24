Στο Πακιστάν μεταβαίνουν Γουίτκοφ και Κούσνερ για νέες συνομιλίες με τον Ιράν

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, μαζί με τον Τζάρεντ Κούσνερ αναμένεται να μεταβούν στο Ισλαμαμπάντ το Σάββατο, προκειμένου να συμμετάσχουν σε συνομιλίες με το Ιράν, όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, η Λέβιτ ανέφερε ότι η αμερικανική πλευρά έχει διαπιστώσει «ορισμένη πρόοδο» από το Ιράν τις τελευταίες ημέρες, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Όπως είπε, στόχος της αποστολής είναι να καταγραφούν οι θέσεις της Τεχεράνης και να διερευνηθούν περιθώρια περαιτέρω εξέλιξης των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την ελπίδα για θετικά αποτελέσματα.

Νωρίτερα, το Reuters μετέδωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, αναμενόταν να φτάσει στην πακιστανική πρωτεύουσα για επαφές σχετικά με την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ.

Λίγο αργότερα, ο ίδιος, μέσω ανάρτησης στο X, επιβεβαίωσε το ταξίδι του στο Πακιστάν, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Απών για την ώρα ο Βανς

Παράλληλα, η Λέβιτ σημείωσε ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είχε συμμετάσχει σε προηγούμενο γύρο συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ νωρίτερα μέσα στον μήνα χωρίς αποτέλεσμα, βρίσκεται σε ετοιμότητα να ταξιδέψει στο Πακιστάν, εφόσον υπάρξει πρόοδος.

Όπως διευκρίνισε, ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο υπουργός Εξωτερικών θα παραμείνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις και λαμβάνοντας συνεχή ενημέρωση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ προχώρησε την Τρίτη σε μονομερή παράταση της δίμηνης εκεχειρίας με το Ιράν, δίνοντας επιπλέον χρόνο στις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Με πληροφορίες από Reutes,CNN