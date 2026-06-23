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Στο NYC Pride, ζητούν να αποκλειστούν νοσοκομεία που σταμάτησαν τη φροντίδα σε τρανς ανηλίκους

Τρανς ακτιβιστές και τιμώμενα πρόσωπα του NYC Pride ζητούν από τη διοργάνωση να μην επιτρέψει τη συμμετοχή νοσοκομείων που διέκοψαν ή περιόρισαν την ιατρική φροντίδα για τρανς ανηλίκους.

The LiFO team
The LiFO team
Στο NYC Pride, ζητούν να αποκλειστούν νοσοκομεία που σταμάτησαν τη φροντίδα σε τρανς ανηλίκους Facebook Twitter
φωτογραφία: Getty images
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Τρανς ακτιβιστές, οικογένειες και νυν ή πρώην τιμώμενα πρόσωπα του NYC Pride ζητούν από τους διοργανωτές της παρέλασης να αποκλείσουν νοσοκομεία που σταμάτησαν ή περιόρισαν την ιατρική φροντίδα επιβεβαίωσης φύλου για τρανς ανηλίκους.

Η επιστολή, που στάλθηκε από το Gender Liberation Movement, απευθύνεται στο Heritage of Pride, τον οργανισμό πίσω από το NYC Pride, και ζητά να μην επιτραπεί η συμμετοχή νοσοκομειακών συστημάτων που, όπως αναφέρει, υποχώρησαν στην πίεση της κυβέρνησης Τραμπ γύρω από την υγειονομική φροντίδα των τρανς νέων.

Στο κείμενο κατονομάζονται νοσοκομεία όπως το NYU Langone Health, το Mount Sinai και το NewYork-Presbyterian, τα οποία, σύμφωνα με τους υπογράφοντες, επέλεξαν να σταματήσουν ή να περιορίσουν τη φροντίδα επιβεβαίωσης φύλου για ανηλίκους, σε μια περίοδο έντονης πολιτικής και νομικής πίεσης στις ΗΠΑ.

Η επιστολή ζητά επίσης να αποκλειστεί από την παρέλαση οποιοδήποτε ιατρικό ίδρυμα έχει συνεργαστεί με τις προσπάθειες του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης να αποκτήσει ευαίσθητα ιατρικά δεδομένα τρανς ανηλίκων.

Ανάμεσα στους υπογράφοντες βρίσκονται φετινά τιμώμενα πρόσωπα της παρέλασης, όπως ο Bowen Yang, η Dominique Jackson, η Peppermint και ο Jay Walker των Gays Against Guns. Την επιστολή στηρίζουν επίσης πρώην τιμώμενα πρόσωπα μεταξύ των οποίων η Raquel Willis, η Michelle Visage, η TS Madison, η Ceyenne Doroshow και η Jazz Jennings. Συνολικά, την πρωτοβουλία έχουν υπογράψει 20 νυν ή πρώην τιμώμενα πρόσωπα, 14 ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεις και συλλογικότητες, 22 ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσωπα της πόλης, καθώς και γονείς και συγγενείς τρανς παιδιών.

Η κίνηση έρχεται λίγες ημέρες πριν από την παρέλαση του NYC Pride, που είναι προγραμματισμένη για τις 28 Ιουνίου, και μεταφέρει στο κέντρο της διοργάνωσης ένα από τα πιο σκληρά μέτωπα της αμερικανικής πολιτικής ζωής: την πρόσβαση των τρανς ανηλίκων στην υγειονομική φροντίδα.

Τους τελευταίους μήνες, μεγάλα νοσοκομειακά συστήματα στις ΗΠΑ έχουν κλείσει ή περιορίσει προγράμματα για τρανς νέους, μετά από απειλές, νομικές κινήσεις και πολιτική πίεση από την κυβέρνηση Τραμπ. Τον Μάιο, το NYU Langone έγινε το πρώτο γνωστό νοσοκομειακό σύστημα που έλαβε ποινική κλήτευση για ιατρικά αρχεία ασθενών που είχαν λάβει φροντίδα επιβεβαίωσης φύλου ως ανήλικοι από το 2020 έως το 2026.

Οργανώσεις δικαιωμάτων έχουν καλέσει τα νοσοκομεία να μη συνεργαστούν με τέτοιες κλητεύσεις, ενώ δικαστές έχουν ήδη μπλοκάρει προσπάθειες του υπουργείου Δικαιοσύνης να αποκτήσει πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα ασθενών.

Για τους υπογράφοντες, το Pride δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο ως γιορτή ορατότητας, την ώρα που τρανς παιδιά και οι οικογένειές τους χάνουν την πρόσβαση σε απαραίτητη φροντίδα. Η Raquel Willis, συνιδρύτρια του Gender Liberation Movement, δήλωσε ότι το NYC Pride πρέπει φέτος να υπερασπιστεί έμπρακτα τους τρανς και non-binary νέους που βρίσκονται στο στόχαστρο.

Στην επιστολή, οι ακτιβιστές καλούν το Heritage of Pride να στείλει καθαρό μήνυμα ότι οι επιθέσεις στα τρανς παιδιά και στις οικογένειές τους δεν θα περάσουν στη Νέα Υόρκη.

«Οι αξίες του Pride πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από συμβολικές», αναφέρει η επιστολή, ζητώντας από τη διοργάνωση να σταθεί ξεκάθαρα στο πλευρό των τρανς νέων και των οικογενειών που υπερασπίζονται το δικαίωμά τους στην υγειονομική φροντίδα.

με στοιχεία από το Advocate

Διεθνή

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