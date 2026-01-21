Στο Νταβός ο Τραμπ - Σε εξέλιξη η ομιλία του

Στο Νταβός της Ελβετίας έφτασε με ελικόπτερο το μεσημέρι της Τετάρτης ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγη ώρα μετά την προσγείωση του αεροπλάνου του στη Ζυρίχη.

Η άφιξη του προέδρου των ΗΠΑ έγινε με καθυστέρηση, επηρεάζοντας και την συνάντησή του με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Πιο συγκεκριμένα, λόγω τεχνικού προβλήματος, το Air Force One, το αεροπλάνο του προέδρου των ΗΠΑ επέστρεψε χθες στην Ουάσιγκτον και ο Ντόναλντ Τραμπ μετέβη στην Ελβετία με δεύτερο αεροσκάφος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να εμφανιστεί σήμερα μαζί με άλλους κυβερνητικούς και επιχειρηματικούς ηγέτες, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Η συνάντηση στο Νταβός

Σχεδόν 3.000 υψηλόβαθμοι συμμετέχοντες από 130 χώρες, καθώς και ένας μεγάλος αριθμός ακτιβιστών και παρατηρητών, αναμένεται να συγκεντρωθούν στην ετήσια εκδήλωση που έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει έως την Παρασκευή.

Η τρίτη επίσκεψη του Τραμπ ως προέδρου έρχεται καθώς οι σύμμαχοι των ΗΠΑ ανησυχούν για τη φιλοδοξία του να καταλάβει τη Γροιλανδία.

Φωτ. ΕΡΑ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε την Τρίτη τους προγραμματισμένους νέους δασμούς του Τραμπ σε οκτώ από τις χώρες της ΕΕ, για τη Γροιλανδία «λάθος» και αμφισβήτησε την αξιοπιστία του Τραμπ.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η ΕΕ θα μπορούσε να αντιδράσει αναπτύσσοντας ένα από τα πιο ισχυρά οικονομικά της εργαλεία, γνωστό στην καθομιλουμένη ως εμπορικό «μπαζούκα».

Εν τω μεταξύ, η συνάντηση, που επεδίωκε να έχει ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός, «κατά πάσα πιθανότητα» δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω της καθυστερημένης άφιξης του Αμερικανού προέδρου στην Ελβετία, όπως μεταδίδουν τα γερμανικά ΜΜΕ, επικαλούμενα κυβερνητική πηγή.

Ο Φρίντριχ Μερτς ήλπιζε να συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ τις αμερικανικές αξιώσεις σχετικά με τη Γροιλανδία.

Η ομιλία του Τραμπ

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η ομιλία του Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκίνησε την ομιλία του αναφέροντας ότι απευθύνεται σε επιχειρηματικούς ηγέτες, φίλους και «μερικούς εχθρούς».

Δήλωσε ότι φέρνει «εξαιρετικά νέα» από την Αμερική, αναφέροντας οικονομικά στοιχεία και το κλείσιμο των συνόρων των ΗΠΑ.

«Η οικονομία ανθεί», δήλωσε.

Φυσικά δεν παρέλειψε να μιλήσει κατά της Ευρώπης, αναφέροντας ότι «μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία. Φίλοι επιστρέφουν από διάφορα μέρη — δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν — και λένε: «Δεν την αναγνωρίζω [την Ευρώπη]», είπε ο Τραμπ. «Και αυτό δεν είναι θετικό. Είναι πολύ αρνητικό».

Ο Τραμπ είπε ότι οι μεταναστευτικές πολιτικές και η οικονομική πολιτική της Ευρώπης είχαν οδηγήσει σε καταστροφικές συνέπειες, σε σύγκριση με αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε «οικονομικό θαύμα» στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Αγαπώ την Ευρώπη και θέλω να δω την Ευρώπη να προχωράει καλά, αλλά δεν κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση», είπε, αναφέροντας «την αύξηση των κρατικών δαπανών, την ανεξέλεγκτη μαζική μετανάστευση και τις ατελείωτες εισαγωγές από το εξωτερικό».

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι σε ένα χρόνο μείωσε το μηνιαίο εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ κατά 77% χωρίς πληθωρισμό - κάτι που, όπως λέει, όλοι θεωρούσαν αδύνατο.

Ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν χτίσει χαλυβουργεία σε όλη τη χώρα και έχουν συνάψει ιστορικές εμπορικές συμφωνίες με εταίρους που καλύπτουν το 40% του συνολικού εμπορίου των ΗΠΑ.

Αυτό περιλαμβάνει εμπορικές συμφωνίες με χώρες της Ευρώπης, της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, ειδικά για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Τόνισε ότι αυτές οι συμφωνίες έχουν αυξήσει τον πλούτο και έχουν προκαλέσει άνθηση στις χρηματιστηριακές αγορές, όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά και σε άλλες χώρες που έχουν συνάψει αυτές τις συμφωνίες.

«Όταν οι ΗΠΑ ανεβαίνουν, ακολουθείτε», προσθέτει.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στην πρόσφατη παρέμβαση της κυβέρνησής του στη Βενεζουέλα, όπου είπε ότι οι ηγέτες που διαδέχθηκαν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο ήταν «πολύ έξυπνοι» που έκαναν συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ θα «μοιράσουν» 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου με τη Βενεζουέλα και θα φέρουν μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες στη χώρα. Ως αποτέλεσμα, είπε, η Βενεζουέλα «θα βγάλει περισσότερα χρήματα από ό,τι έχει βγάλει εδώ και πολύ καιρό».

«Η Βενεζουέλα θα τα πάει φανταστικά καλά», δήλωσε ο Τραμπ. «Εκτιμούμε όλη τη συνεργασία που έχουμε προσφέρει. ... Μόλις τελείωσε η επίθεση, είπαν: «Ας κάνουμε μια συμφωνία». Περισσότεροι άνθρωποι θα έπρεπε να κάνουν το ίδιο».

«Η ηγεσία της χώρας ήταν πολύ καλή... πολύ, πολύ έξυπνη».