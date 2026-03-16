Στο νοσοκομείο ο Ζαΐχ Μπολσονάρου: Νέα ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του

Η σύζυγος του Ζαΐχ Μπολσονάρου ενημέρωσε μέσω ανάρτησης στο Instagram, ότι ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας μεταφέρθηκε από μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) σε μονάδα αυξημένης φροντίδας (ΜΑΦ).

Ο Μπολσονάρου νοσηλεύεται στην ιδιωτική κλινική DF Star στην πρωτεύουσα Μπραζίλια, όπου εισήχθη την Παρασκευή με βρογχοπνευμονία.

Όπως έγραψε η Μισέλ Μπολσονάρου στο Instagram: «Καθώς οι δείκτες φλεγμονής παρουσιάζουν βελτίωση, ο αγαπημένος μου μεταφέρθηκε σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Παραμένουμε αισιόδοξοι ότι θα ξεπεράσει και αυτήν την περιπέτεια. Σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τις προσευχές σας».

Ο 70χρονος Μπολσονάρου, που έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 27 ετών, αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα υγείας, έχει χειρουργηθεί πολλές φορές και έχει νοσηλευτεί κατ’ επανάληψη μετά την επίθεση που δέχτηκε το 2018, εν μέσω της προεκλογικής περιόδου, από έναν άνδρα που τον μαχαίρωσε στην κοιλιακή χώρα.

Το τελευταίο διάστημα εμφάνιζε κρίσεις λόξιγκα, συχνά συνοδευόμενες από εμετούς, για τις οποίες χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα των συνηγόρων του να του επιτραπεί να εκτίσει την ποινή του σε κατ’ οίκον περιορισμό.

«Παίζουν με τη ζωή του πατέρα μου» είπε στους δημοσιογράφους ο γιος του, Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος θα είναι υποψήφιος για την προεδρία της Βραζιλίας στις εκλογές του Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από Reuters και AFP