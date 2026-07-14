Στο Μεξικό δολοφονήθηκε ο πρώτος ανοιχτά γκέι δήμαρχος της χώρας

Ο Μπενχαμίν Μεδράνο Κεσάδα, ο πρώτος ανοιχτά γκέι δήμαρχος στην ιστορία του Μεξικού, δολοφονήθηκε στη Γουαδαλαχάρα, στην πολιτεία Χαλίσκο. Ήταν 59 ετών.

Ο πρώην δήμαρχος του Φρεσνίγιο, στην πολιτεία Σακατέκας, πυροβολήθηκε στις 7 Ιουλίου, ενώ βρισκόταν σε κατάστημα με παγωτά στην περιοχή Santa Elena de la Cruz. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές των αρχών, ο δράστης έφτασε στο σημείο με μοτοσικλέτα, μπήκε στο κατάστημα και άνοιξε πυρ εναντίον του. Το κίνητρο της δολοφονίας δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί και η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από τις αρχές και έγινε γνωστός στις 10 Ιουλίου, όταν η σορός του αναγνωρίστηκε από συγγενείς, καθώς ο Μεδράνο δεν έφερε επάνω του έγγραφα ταυτοποίησης. Ο δήμος Φρεσνίγιο εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους φίλους του, κάνοντας λόγο για «ανεπανόρθωτη απώλεια».

Ο Μεδράνο είχε εκλεγεί δήμαρχος του Φρεσνίγιο το 2013, με το Θεσμικό Επαναστατικό Κόμμα, το PRI, και παρέμεινε στη θέση έως το 2015. Στη συνέχεια υπηρέτησε ως ομοσπονδιακός βουλευτής, εκπροσωπώντας την πρώτη εκλογική περιφέρεια του Σακατέκας. Πριν μπει στην πολιτική, είχε ασχοληθεί με τη μουσική, ηχογραφώντας μπαλάντες και ranchera τραγούδια, ενώ είχε δραστηριοποιηθεί και στον χώρο της διασκέδασης.

Η εκλογή του είχε θεωρηθεί ιστορική στιγμή για την ορατότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων στην πολιτική ζωή του Μεξικού. Ο ίδιος μιλούσε δημόσια για τη σεξουαλικότητά του σε μια χώρα και σε μια περιοχή όπου η ομοφοβία παρέμενε έντονη. Η δημόσια εικόνα του, όμως, ήταν γεμάτη αντιφάσεις. Παρότι ήταν ανοιχτά γκέι, είχε ταχθεί κατά του γάμου ομοφύλων, κατά της τεκνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια και κατά των παρελάσεων Pride.

Το 2013 είχε δηλώσει ότι η κοινωνία της περιοχής του «δεν ήταν προετοιμασμένη» για τον γάμο ομοφύλων, επικαλούμενος δόγματα, ήθη και τοπικές συνήθειες. Αυτή η θέση τον έκανε μια παράδοξη φιγούρα: από τη μία ένας πολιτικός που έσπασε ένα σημαντικό όριο ορατότητας, από την άλλη ένας ανοιχτά γκέι δημόσιος άνδρας που δεν ταυτίστηκε με την ατζέντα των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων.

Τα τελευταία χρόνια, ο Μεδράνο είχε βρεθεί και στο επίκεντρο δικαστικής υπόθεσης για φερόμενη οικονομική απάτη, σε σχέση με τη διαχείριση πόρων της Εθνικής Έκθεσης του Σακατέκας το 2019. Η υπόθεση αφορούσε ποσό άνω των 60 εκατ. πέσος. Μεξικανικά μέσα μετέδωσαν διαφορετικές πληροφορίες για τη νομική του κατάσταση τη στιγμή της δολοφονίας· σύμφωνα με τον εισαγγελέα του Σακατέκας, ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί εναντίον του ανακλήθηκε το 2025, και κατά τον θάνατό του δεν θεωρούνταν φυγόδικος.

Η οικογένειά του είχε υποστηρίξει ότι οι κατηγορίες σε βάρος του ήταν αποτέλεσμα πολιτικής δίωξης. Μετά τη δολοφονία του, συγγενείς του ζήτησαν από τις αρχές του Χαλίσκο και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση πλήρη έρευνα για να διαλευκανθούν οι συνθήκες της επίθεσης και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι.

Η δολοφονία του Μπενχαμίν Μεδράνο Κεσάδα δεν έχει, μέχρι στιγμής, αποδοθεί από τις αρχές σε ομοφοβικό κίνητρο.

Παραμένει όμως η βίαιη δολοφονία μιας ιστορικής, αντιφατικής και πολιτικά φορτισμένης φιγούρας: ενός ανθρώπου που έγινε σύμβολο ορατότητας για τους γκέι πολιτικούς στο Μεξικό, χωρίς ποτέ να γίνει απλός ή άνετος εκπρόσωπος του κινήματος που η ίδια του η παρουσία έφερνε στο προσκήνιο.

με στοιχεία από PinkNews, El Financiero