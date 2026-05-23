«Στο μάτι παγκόσμιου κυκλώνα η Βρετανία, η παγκόσμια τάξη καταρρέει»: Τι χρειάζεται για επανένταξη στην ΕΕ;

Το Ηνωμένο Βασίλειο χρειάζεται μια «εθνική συναίνεση» σχετικά με την επανένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ο Ντέιβιντ Μίλιμπαντ, απαντώντας στις αποκαλύψεις ότι η βρετανική κυβέρνηση πρότεινε στην ΕΕ τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς αγαθών.

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος σήμερα είναι πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Διάσωσης, δήλωσε ότι, κατά τη γνώμη του, το Ηνωμένο Βασίλειο χρειάζεται μια επανεκκίνηση των σχέσεών του με την ΕΕ σε «πολύ μεγαλύτερο βαθμό» από ό,τι σχεδιάζει η κυβέρνηση.

Ερωτηθείς στο πρόγραμμα Today του BBC Radio 4 σχετικά με το δημοσίευμα της Guardian, δήλωσε ότι είναι «απόλυτα πεπεισμένος» ότι η ασφάλεια και η ευημερία του Ηνωμένου Βασιλείου εξαρτώνται από μια «θεσμοθετημένη, βαθιά και ισχυρή σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη».

Τι ανέφερε ο Ντέιβιντ Μίλιμπαντ για τις σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με την ΕΕ

«Όταν η κυβέρνηση λέει ότι θέλουμε μια επανεκκίνηση των σχέσεών μας με την Ευρώπη, νομίζω ότι αυτό είναι καλό, αλλά όταν κοιτάζω την επανεκκίνηση μέχρι τώρα, [η οποία] ανέρχεται μόνο σε 9 δισ. λίρες μέχρι το 2040 και θυμάμαι ότι η Βρετανία είναι μια οικονομία 3 τρισ. λιρών, καταλήγω να λέω όχι, χρειαζόμαστε πολύ μεγαλύτερη δόση στην επανεκκίνηση μας».

Όταν πιέστηκε να απαντήσει αν θα υποστήριζε την επανένταξη στην Ένωση, είπε: «Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να οικοδομήσουμε μια εθνική συναίνεση σχετικά με τη θέση μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι πολύ ικανοποιημένος με αυτό ως μακροπρόθεσμο στόχο… Θέλω αυτή την ισχυρή θεσμική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά γνωρίζω ότι η συμφωνία που είχαμε μέχρι το 2016 δεν είναι διαθέσιμη πλέον. Δεν θα μπορέσουμε να την ξαναπετύχουμε».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υφίσταται βαθιές αλλαγές, είπε, με την Ουκρανία να αποτελεί έναν ολοένα και πιο σημαντικό παράγοντα. «Το μεγάλο ζήτημα για τις Βρυξέλλες σήμερα δεν είναι η ένταξη της Βρετανίας, αλλά η ένταξη της Ουκρανίας», συνέχισε ο Μίλιμπαντ. «Μιλούν για μια μορφή συνδεδεμένης ιδιότητας μέλους για την Ουκρανία. Μιλούν για διαφορετικά επίπεδα συμμετοχής».

Όσον αφορά την αναμέτρηση για την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, στην οποία ο αδελφός του, ο Εντ Μίλιμπαντ, θα μπορούσε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο, δήλωσε ότι τον απασχολεί περισσότερο η δράση της κυβέρνησης παρά η ηγεσία.

«Η Βρετανία βρίσκεται στο μάτι ενός παγκόσμιου κυκλώνα. Η παγκόσμια τάξη καταρρέει. Η οικονομία μας μεταμορφώνεται από τις νέες τεχνολογίες. Το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας πρέπει να μετατοπιστεί από την εστίαση στους ηλικιωμένους προς την επένδυση στους νέους – ένα εκατομμύριο άτομα ηλικίας 16 έως 24 ετών δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση», είπε. «Πρέπει να διεξάγουμε μια μαζική συζήτηση σε αυτή τη χώρα σχετικά με το πώς θα τονώσουμε τη δημιουργία πλούτου, θα τον κατανείμουμε δίκαια και θα επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο λειτουργίας της κυβέρνησης… Αν περάσουμε όλο το χρόνο μας συζητώντας για το ποιος, και όχι για το τι, θα χάσουμε το νόημα. Τα ερωτήματα για το «τι» είναι απολύτως καθοριστικά».

Όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι το Εργατικό Κόμμα χρειάζεται νέο ηγέτη και η χώρα νέο πρωθυπουργό, απάντησε: «Όταν ο κόσμος αλλάζει, πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς. Και στα δύο χρόνια που έχουν περάσει από τις γενικές εκλογές, ο κόσμος έχει αλλάξει ριζικά».

Με πληροφορίες από Guardian