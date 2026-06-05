Στο Λονδίνο την Κυριακή ο Ζελένσκι - Θα συναντήσει Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ

Στο Λονδίνο θα βρεθούν την Κυριακή 7 Ιουνίου ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, όπου θα συναντηθούν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με αντικείμενο τις εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ, οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν με τον Ζελένσκι για την «υποστήριξη στην Ουκρανία» και την «αύξηση της πίεσης στην πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας».

Η συνάντηση των αρχηγών των κρατών με τον Ζελένσκι

Πριν από τη συνάντησή τους με τον Ουκρανό πρόεδρο, ο Μακρόν, ο Στάρμερ και ο Μερτς θα πραγματοποιήσουν ξεχωριστές συνομιλίες μεταξύ τους. Όπως αναφέρει η γαλλική προεδρία, «η συνάντηση αυτή θα επιτρέψει επίσης να γίνει ένας απολογισμός του έργου που έχει γίνει υπέρ μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης στην Ουκρανία και στην ευρωπαϊκή ήπειρο, κυρίως στο πλαίσιο του Συνασπισμού των Προθύμων».

Το Ελιζέ επισημαίνει ακόμη ότι «η συνάντηση θα τους επιτρέψει να συνεχίσουν τον στενό συντονισμό τους στην κοινή μας ατζέντα για τη συνέχιση της υποστήριξης προς την Ουκρανία και την αύξηση της πίεσης στην πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας, καθώς η Ρωσία είναι αντιμέτωπη με στρατιωτική, οικονομική και στρατηγική αποτυχία και επιμένει ανεπιτυχώς στις γραμμές του μετώπου σε έναν φονικό πόλεμο».

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές χώρες εντείνουν τις διπλωματικές τους πρωτοβουλίες για την Ουκρανία, διατηρώντας παράλληλα την πίεση προς τη Μόσχα.