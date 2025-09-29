Στο ίδιο έργο θεατές: Νέες πλημμύρες στη Βαλένθια, προβλήματα στην ανατολική Ισπανία

Η ανατολική Ισπανία βρίσκεται ξανά στο έλεος της κακοκαιρίας, με τη Βαλένθια να παραμένει σε κόκκινο συναγερμό λόγω σφοδρών βροχοπτώσεων που ξεπερνούν τα 220 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο. Παράλληλα, στην Καστεγιόν και την Ταραγόνα οι αρχές υποβάθμισαν τον συναγερμό σε πορτοκαλί, καθώς τα φαινόμενα δείχνουν να εξασθενούν.

Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Στη Σαραγόσα, οι πυροσβέστες χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν 18 ανθρώπους από πλημμυρισμένα οχήματα, ενώ στο αεροδρόμιο της Βαλένθια ακυρώθηκαν τέσσερις πτήσεις. Χιλιάδες νοικοκυριά στην Ταραγόνα έμειναν χωρίς ρεύμα, ενώ πάνω από 536.000 μαθητές στη Βαλένθια δεν πήγαν σχολείο λόγω της αναστολής λειτουργίας 239 εκπαιδευτικών μονάδων.

Φωτ.: EPA

Βαλένθια: Η μνήμη των περσινών πλημμυρών

Το σκηνικό θυμίζει έντονα τις περσινές καταστροφικές πλημμύρες που είχαν πλήξει τις ίδιες περιοχές, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, καλλιέργειες και κατοικίες. Τότε, οι κάτοικοι της Βαλένθιας και της Ταραγόνας είχαν μιλήσει για «πλημμύρες ιστορικών διαστάσεων», με τις εικόνες αυτοκινήτων που παρασύρονταν από τα νερά να κάνουν τον γύρο του κόσμου. Η σημερινή κακοκαιρία επιβεβαιώνει τον φόβο πολλών τοπικών αρχών και επιστημόνων ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα τείνουν να γίνονται όλο και πιο συχνά και πιο έντονα στη Μεσόγειο.

Φωτ.: EPA

Η μετεωρολογική υπηρεσία (Aemet) προειδοποιεί ότι οι βροχές μπορεί να ξεπεράσουν ακόμη και τα 300 λίτρα ανά τ.μ. μέσα σε λίγες ώρες, ενισχύοντας τον κίνδυνο νέων πλημμυρών. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες πολιτικής προστασίας.

Η επανάληψη τέτοιων ακραίων φαινομένων, σε συνδυασμό με τις μνήμες των περσινών καταστροφών, ανοίγει ξανά τη συζήτηση για την ανθεκτικότητα των πόλεων και την ανάγκη επενδύσεων σε αντιπλημμυρικά έργα στη Μεσόγειο.