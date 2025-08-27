Στο εδώλιο ο αδελφός των Νόελ και Λίαμ Γκάλαχερ - Κατηγορείται για βιασμό και σεξουαλική επίθεση

Ο Πολ Γκάλαχερ, μεγαλύτερος αδελφός των μελών των Oasis, Νόελ και Λίαμ Γκάλαχερ, βρέθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης κατηγορούμενος για βιασμό, σεξουαλική επίθεση και σειρά άλλων αδικημάτων.

Ο Γκάλαχερ, κάτοικος του East Finchley στο βόρειο Λονδίνο, κατηγορείται για βιασμό, εξαναγκαστική και ελεγκτική συμπεριφορά, τρεις σεξουαλικές επιθέσεις, τρεις πράξεις εσκεμμένου στραγγαλισμού, δύο απειλές κατά της ζωής και πρόκληση σωματικής βλάβης μέσω επίθεσης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα φερόμενα αδικήματα διαπράχθηκαν την περίοδο 2022–2024.

Κατά τη σύντομη, πεντάλεπτη ακρόαση στο δικαστήριο του Westminster την Τετάρτη, ο Γκάλαχερ δήλωσε μόνο το όνομά του, την ηλικία και τη διεύθυνσή του, χωρίς να τοποθετηθεί επί της ενοχής του.

Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και αναμένεται να παρουσιαστεί ξανά ενώπιον του δικαστηρίου Harrow Crown στις 24 Σεπτεμβρίου.

Ο Πολ Γκάλαχερ είναι ένας χρόνος μεγαλύτερος από τον Νόελ και επτά χρόνια μεγαλύτερος από τον Λίαμ, ωστόσο δεν είχε ποτέ συμμετοχή στο συγκρότημα Oasis.