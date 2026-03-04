Στο δικαστήριο ο Justin Timberlake για το βίντεο της σύλληψής του

Ο Justin Timberlake επέστρεψε σε δικαστική αίθουσα του Λονγκ Άιλαντ, ζητώντας να μπλοκαριστεί η δημοσιοποίηση βίντεο από τη σύλληψή του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (DUI) το καλοκαίρι του 2024. Το αίτημα κατατέθηκε καθώς πολλαπλά μέσα ενημέρωσης έχουν υποβάλει αιτήσεις πρόσβασης στο υλικό, επικαλούμενα τη νομοθεσία της Νέας Υόρκης περί ελευθερίας πληροφόρησης (Freedom of Information Law).

Ο τραγουδιστής είχε αρχικά δηλώσει αθώος κατά την απαγγελία κατηγορίας, ωστόσο τον Σεπτέμβριο του 2024 παραδέχθηκε την ενοχή του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, στο πλαίσιο συμφωνίας που μείωσε την ποινή του. Το δικαστήριο αποδέχθηκε τη δήλωσή του, επιβάλλοντας πρόστιμο και 25 έως 40 ώρες κοινωφελούς εργασίας, αποτρέποντας περαιτέρω ποινή φυλάκισης.

Είκοσι μήνες μετά τη σύλληψη, οι δικηγόροι του Timberlake ζητούν προσωρινή διαταγή και ασφαλιστικά μέτρα, προκειμένου να αποτραπεί η δημοσιοποίηση του πλήρους, μη επεξεργασμένου βίντεο. Σύμφωνα με το δικόγραφο που κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της κομητείας Suffolk, το οπτικό υλικό εκτείνεται σε περίπου οκτώ ώρες και περιλαμβάνει –κατά την υπεράσπιση– στιγμές που «εισχωρούν σε πτυχές της ζωής και της συναισθηματικής κατάστασης» του καλλιτέχνη, οι οποίες δεν σχετίζονται με το περιστατικό.

Οι δικηγόροι υποστηρίζουν επίσης ότι στο υλικό εμφανίζονται τρίτα πρόσωπα που διατηρούν δικαίωμα ιδιωτικότητας. Από την πλευρά του δήμου Sag Harbor, όπου πραγματοποιήθηκε η σύλληψη, ο νομικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο δικαστής δεν έλαβε άμεση απόφαση, αλλά έδωσε χρόνο στις δύο πλευρές να εξετάσουν πιθανή διευθέτηση.

Η νομική διάσταση

Η υπόθεση εγείρει ένα γνώριμο, αλλά σύνθετο ζήτημα: πού τελειώνει το δικαίωμα του κοινού στην ενημέρωση και πού αρχίζει το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, ακόμη και όταν πρόκειται για δημόσιο πρόσωπο. Στη Νέα Υόρκη, η νομοθεσία για την ελευθερία πληροφόρησης επιτρέπει τη δημοσιοποίηση ορισμένων κρατικών αρχείων, αλλά προβλέπει εξαιρέσεις για υλικό που αφορά προσωπικά δεδομένα ή δεν εξυπηρετεί δημόσιο συμφέρον.

Το επιχείρημα της υπεράσπισης εστιάζει ακριβώς σε αυτό: ότι το εκτενές βίντεο περιλαμβάνει υλικό άσχετο με την ίδια την παράβαση, άρα δεν συνιστά αντικείμενο «νόμιμου ενδιαφέροντος του κοινού». Από την άλλη πλευρά, τα μέσα που ζητούν το υλικό επικαλούνται τη διαφάνεια σε περιπτώσεις που αφορούν τη συμπεριφορά δημοσίων προσώπων.

Η celebrity διάσταση

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο ένα περιστατικό που είχε προκαλέσει ευρεία δημοσιότητα το 2024, όταν ο Timberlake συνελήφθη στο Sag Harbor των Hamptons, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, με τις αρχές να αναφέρουν παραβίαση σήματος STOP και εκτροπή από τη λωρίδα κυκλοφορίας. Τότε, ο καλλιτέχνης είχε δηλώσει στο δικαστήριο: «Έπρεπε να είχα επιδείξει καλύτερη κρίση. Κατανοώ τη σοβαρότητα του ζητήματος».

Σε μια εποχή όπου τα body cam και τα αστυνομικά βίντεο συχνά καταλήγουν στα social media μέσα σε ώρες, η προσπάθεια περιορισμού της κυκλοφορίας τους αποκτά ιδιαίτερο βάρος όταν αφορά έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους καλλιτέχνες της ποπ. Η τελική απόφαση του δικαστηρίου θα καθορίσει αν το υλικό θα παραμείνει στο αρχείο ή θα προστεθεί στη δημόσια εικόνα ενός ήδη πολυσυζητημένου περιστατικού.

Προς το παρόν, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή.