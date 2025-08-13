Στο Βερολίνο ο Ζελένσκι - Σήμερα η τηλεδιάσκεψη μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών και Τραμπ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένεται να ταξιδέψει σήμερα στο Βερολίνο, όπου θα συμμετάσχει μαζί με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς σε τηλεδιάσκεψη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή που επικαλέστηκε το Reuters.

Την είδηση μετέδωσε πρώτη η εφημερίδα Bild, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, σημειώνοντας ότι η επίσκεψη εντάσσεται στις διαβουλεύσεις που φιλοξενεί ο Μερτς ενόψει της συνόδου κορυφής του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Αλάσκα.

Στις σημερινές τηλεδιασκέψεις του Γερμανού καγκελάριου θα λάβουν μέρος και οι ηγέτες της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Στην επικοινωνία, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 15.00 ώρα Βερολίνου, θα συμμετάσχει και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, Στέφαν Κορνέλιους.

Η ουκρανική ηγεσία ελπίζει πως οι επαφές αυτές θα λειτουργήσουν, έστω και εν μέρει, ως ευρωπαϊκό αντίβαρο στη συνάντηση της Αλάσκα, καθώς ο Ζελένσκι και οι σύμμαχοί του προσπαθούν να αποτρέψουν τον κίνδυνο τα συμφέροντα του Κιέβου να παραμεριστούν στο πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας εκεχειρίας.