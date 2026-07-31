Στο AIDS 2026, οι ΗΠΑ παρουσίασαν χάρτη της Αφρικής με λάθος χώρες και υδατογράφημα OpenAI

Στο μεγαλύτερο διεθνές συνέδριο για το AIDS, οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίστηκαν για να εξηγήσουν πώς σκοπεύουν να αναδιαμορφώσουν την παγκόσμια πολιτική τους για τον HIV. Στην οθόνη, όμως, έμεινε τελικά κάτι άλλο: ένας χάρτης της Αφρικής στον οποίο οι χώρες ήταν λάθος.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε εκδήλωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών στο πλαίσιο του AIDS 2026, στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Η παρουσίαση αφορούσε νέες συμφωνίες για διεθνή προγράμματα υγείας και HIV, όμως η διαφάνεια που εμφανίστηκε προκάλεσε αμέσως αντιδράσεις. Η Νιγηρία παρουσιαζόταν ως περίκλειστη χώρα στη Σαχάρα. Η Μοζαμβίκη είχε μετακινηθεί προς το Κέρας της Αφρικής. Η Ακτή Ελεφαντοστού είχε τοποθετηθεί στην άλλη πλευρά της ηπείρου. Η Ουγκάντα και το Μαλάουι εμφανίζονταν περίπου στη σωστή περιοχή, αλλά με λάθος σύνορα. Το Καμερούν αναφερόταν χωρίς να αντιστοιχεί καθαρά σε κάποια χώρα.

Facebook Twitter Η επίμαχη διαφάνεια από παρουσίαση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών στο AIDS 2026, με χάρτη της Αφρικής όπου οι χώρες εμφανίζονταν λανθασμένα τοποθετημένες.

Το φιάσκο έγινε ακόμη πιο βαρύ όταν διαπιστώθηκε ότι η εικόνα έφερε υδατογράφημα τεχνητής νοημοσύνης που υποδήλωνε ότι είχε δημιουργηθεί με εργαλεία της OpenAI. Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε συγγνώμη, ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για τη σύγχυση και τη λανθασμένη απεικόνιση, και απέδωσε το λάθος σε μέλος της ομάδας που άλλαξε βιαστικά τις διαφάνειες λίγο πριν από την εκδήλωση.

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Αν επρόκειτο απλώς για μια λάθος εικόνα, θα ήταν ένα ντροπιαστικό στιγμιότυπο γραφειοκρατικής προχειρότητας. Όμως εδώ το λάθος εμφανίστηκε σε μια αίθουσα όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούσαν για χώρες για τις οποίες η αμερικανική χρηματοδότηση έχει υπάρξει καθοριστική. Δεν ήταν ένας λάθος χάρτης σε μια σχολική εργασία. Ήταν ένας λάθος χάρτης σε παρουσίαση ισχύος.

Τις εικόνες της διαφάνειας δημοσίευσε αρχικά η Έμιλι Μπας, ειδική σε θέματα πολιτικής για τον HIV, η οποία βρισκόταν στην εκδήλωση. Η κριτική της δεν στάθηκε μόνο στη γεωγραφική αστοχία. Υποστήριξε ότι το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών δεν ξανασχεδίαζε μόνο τον χάρτη, αλλά και την ιστορία των προγραμμάτων για τον HIV, παρουσιάζοντας παλαιότερες δομές και εργασίες ως νέες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Τραμπ.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο μεγάλης πίεσης για το PEPFAR, το αμερικανικό πρόγραμμα έκτακτης βοήθειας για την αντιμετώπιση του AIDS, που από το 2003 έχει αποτελέσει έναν από τους βασικούς μηχανισμούς χρηματοδότησης της παγκόσμιας μάχης κατά του HIV/AIDS. Οι καθυστερήσεις, οι ακυρώσεις και οι περικοπές στη χρηματοδότηση έχουν ήδη αφήσει βαθύ αποτύπωμα σε οργανώσεις και δομές φροντίδας.

Μια νέα μελέτη κατέγραψε ότι τουλάχιστον 1.714 σημεία παροχής υπηρεσιών HIV σε όλο τον κόσμο έκλεισαν μετά από τερματισμένες ή καθυστερημένες πληρωμές του PEPFAR. Σε αυτά περιλαμβάνονται δημόσιες δομές υγείας, κινητές μονάδες, κέντρα άμεσης υποστήριξης και εξειδικευμένες υπηρεσίες HIV. Περισσότεροι από 16.000 εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας έχασαν τη δουλειά τους.

Το πλήγμα ήταν ιδιαίτερα βαρύ για τις ομάδες που βρίσκονται ήδη πιο εκτεθειμένες στον HIV και συχνά πιο μακριά από την επίσημη φροντίδα: εργαζόμενα άτομα στο σεξ, γκέι άνδρες και άλλοι άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες, τρανς και φυλοδιαφορετικά άτομα, άνθρωποι που κάνουν χρήση ουσιών και άτομα σε φυλακές. Το 73% των φορέων υλοποίησης προγραμμάτων PEPFAR που δούλευαν με αυτές τις ομάδες σταμάτησε τουλάχιστον μία σχετική υπηρεσία.

Έτσι, ο λάθος χάρτης δεν είναι απλώς μια γελοία εικόνα από συνέδριο. Είναι σύμπτωμα ενός μεγαλύτερου προβλήματος: μιας υπερδύναμης που εμφανίζεται να διαπραγματεύεται το μέλλον της παγκόσμιας υγείας με χώρες που ούτε καν φρόντισε να τοποθετήσει σωστά στον χάρτη. Και μάλιστα σε μια στιγμή που η τεχνητή νοημοσύνη, αντί να διορθώσει την ανθρώπινη προχειρότητα, την έκανε πιο ορατή.

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Το πιο πολιτικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ακριβώς αυτό. Η AI αστοχία δεν συνέβη στο περιθώριο, αλλά μέσα σε μια παρουσίαση για τη διαχείριση ζωών, θεραπειών, δομών και χρηματοδότησης. Το να μπερδεύεις την Ακτή Ελεφαντοστού, τη Νιγηρία ή τη Μοζαμβίκη δεν είναι απλώς γεωγραφικό λάθος όταν μιλάς για πολιτική υγείας στην Αφρική. Είναι ένδειξη του πώς βλέπεις τους ανθρώπους για τους οποίους αποφασίζεις.

Το AIDS 2026 θα έπρεπε να είναι χώρος επιστήμης, λογοδοσίας και παγκόσμιας συνεργασίας. Αντί γι’ αυτό, μια διαφάνεια με λάθος χώρες και υδατογράφημα OpenAI έγινε το τέλειο σύμβολο της εποχής: τεχνητή νοημοσύνη χωρίς έλεγχο, αμερικανική θεσμική αλαζονεία και πολιτική για τον HIV που παίζεται πάνω στις ζωές των πιο ευάλωτων.

με στοιχεία από Them, Εl Pais