Στις ΗΠΑ ο Νετανιάχου για συνάντηση με τον Τραμπ μετά από δημοσίευμα για μεταφορά «ευαίσθητων πληροφοριών»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έφτασε στις ΗΠΑ για τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, λίγο αφότου αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αρχικά, το ταξίδι του Ουκρναού προέδρου στις ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε «σε μια στιγμή που η σχέση τους φαίνεται ισχυρότερη από ποτέ παρά το γεγονός ότι και οι δύο άνδρες αντιμετωπίζουν προκλήσεις στο εσωτερικό των χωρών τους», όπως σχολιάζουν οι New York Times.

Σύμφωνα τους NYT, ο Ζελένσκι έφτασε στη συνάντηση με την ελπίδα ότι θα αναθερμάνει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ασκώντας μεγαλύτερη πίεση για περισσότερη αμερικανική βοήθεια σε όπλα, ιδίως στον τομέα της αεροπορικής άμυνας.

Η συνάντησή τους έγινε κεκλεισμένων των θυρών και διήρκησε περίπου μία ώρα. Με την ολοκλήρωσή της, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε μια «καλή συνάντηση» με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, με τον οποίο συζήτησε το θέμα της χορήγησης άδειας στο Κίεβο για την παραγωγή πυραύλων Patriοt, ενώ πρόσθεσε ότι συζήτησαν επίσης τις πιθανότητες να ξεκινήσουν εκ νέου οι ειρηνευτικές συνομιλίες.

Στις ΗΠΑ ο Νετανιάχου για μία «πολύ κρίσιμη» συνάντηση

Καθώς ο πρόεδρος της Ουκρανίας έφευγε από τον Λευκό Οίκο, ο επόμενος με τον οποίο θα συναντηθεί ο Τραπμ, είναι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε μια συνάντηση που θεωρείται κρίσιμη. Ο Νετανιάχου, ο οποίος υστερεί σημαντικά στις δημοσκοπήσεις εν όψει των φθινοπωρινών εκλογών στο Ισραήλ, «θα θελήσει να αναδείξει τη στενή σχέση του με τον Τραμπ ενώπιον του κοινού της πατρίδας του», σύμφωνα με αναλυτές, «ακόμη και αν οι δύο ηγέτες αντιμετωπίζουν έντονα αποκλίνοντα συμφέροντα όσον αφορά το Ιράν».

O Νετανιάχου στις ΗΠΑ θα μεταφέρει «ευαίσθητες πληροφορίες» στον Τραμπ;

Την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ επικεντρώνεται στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος, πηγές που επικαλείται το Channel 12 αναφέρουν ότι σκοπεύει να αποκαλύψει στον Τραμπ «ευαίσθητες πληροφορίες».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα ενημερώσει τον Αμερικανό πρόεδρο για «νέες πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών» σχετικά με την πρόοδο του Ιράν για την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου και, δη, πυρηνικής βόμβας, μεταφέρει το ίδιο μέσο.

Σε προηγούμενη συνέντευξή του στην εκπομπή «Fox & Friends», ο Τραμπ υποβάθμισε τις αναφορές ότι ο Νετανιάχου θα παρουσίαζε νέες πληροφορίες σχετικά με αύξηση της δραστηριότητας στο «Pickaxe Mountain», μια υποτιθέμενη ιρανική πυρηνική εγκατάσταση.

«Δεν χρειάζομαι τον Μπίμπι για να μου το πει αυτό», είπε ο Τραμπ και πρόσθεσε: «Ο Μπίμπι μου το λέει αυτό επειδή θέλει να παραμείνω εμπλεκόμενος». Πρόσθεσε: «Καταστρέψαμε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις τους και θα πρέπει να καταστρέψουμε και το Πικάξ αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία».

Με πληροφορίες από New York Times