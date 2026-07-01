Στις 7 Ιουλίου η απόφαση για τη δικαστική διαμάχη του πρίγκιπα Χάρι με την «Daily Mail» - Η υπόθεση

Ο πρίγκιπας Χάρι, ο Έλτον Τζον και πέντε ακόμη διακεκριμένες βρετανικές προσωπικότητες αναμένεται να μάθουν την Τρίτη αν κέρδισαν την εξαιρετικά δαπανηρή υπόθεσή τους εναντίον του εκδότη της Daily Mail, σχετικά με καταγγελίες για εκτεταμένη παράνομη συμπεριφορά.

Κατά τη διάρκεια μιας δίκης 10 εβδομάδων στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, η οποία ξεκίνησε τον Ιανουάριο, ο Χάρι και οι άλλοι ενάγοντες ισχυρίστηκαν ότι δεκάδες άρθρα που τους αφορούσαν και δημοσιεύθηκαν από την Associated Newspapers στην εφημερίδα «Daily Mail» και στην εφημερίδα «Mail on Sunday», από τη δεκαετία του 1990 έως το 2011, βασίζονταν σε πληροφορίες που είχαν αποκτηθεί παράνομα.

Η υπόθεση πίσω από τη δίκη μεταξύ πρίγκιπα Χάρι και Daily Mail

Η δραστηριότητα αυτή, η οποία φέρεται να διεξήχθη από ιδιωτικούς ντετέκτιβς για λογαριασμό δημοσιογράφων, περιελάμβανε την παραβίαση μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα, την υποκλοπή σταθερών τηλεφώνων και την απόσπαση προσωπικών πληροφοριών, όπως ιατρικών φακέλων, μέσω «blagging» — δηλαδή εξαπατώντας άτομα ώστε να παραδώσουν εμπιστευτικά στοιχεία.

Στην αγωγή, την οποία κατέθεσαν ο νεότερος γιος του βασιλιά Καρόλου και ο Έλτον Τζον, συμμετέχουν αρκετά γνωστά ονόματα.

Κατά την κατάθεσή τους, οι επικεφαλής της «Mail» παραδέχτηκαν ότι ενδέχεται να υπήρξαν κάποιες πολύ ήσσονος σημασίας παραβιάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων από τις εφημερίδες, όπως η απόκτηση τηλεφωνικών αριθμών που δεν ήταν καταχωρημένοι σε δημόσιους καταλόγους, αλλά δήλωσαν ότι είχαν απαγορεύσει οποιαδήποτε χρήση ιδιωτικών ερευνητών από το 2007.

Η απόφαση του δικαστή Μάθιου Νίκλιν αναμένεται να εκδοθεί στις 7 Ιουλίου.

Τα διακυβεύματα για τις δύο πλευρές είναι μεγάλα. Οι νομικές ομάδες εκτιμούν ότι το κόστος της υπόθεσης θα ανέλθει σε δεκάδες εκατομμύρια λίρες, ένα ποσό που θα πρέπει να καλύψει κυρίως η ηττημένη πλευρά, ενώ, σε περίπτωση νίκης των ενάγοντων, θα μπορούσαν επίσης να αναμένουν σημαντική αποζημίωση.

Στη συνέχεια, υπάρχει το ερώτημα τι θα σήμαινε μια ήττα για τη φήμη του δούκα του Σάσσεξ και των άλλων γνωστών ενάγοντων, ή για τα περιοδικά —που συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο διαδεδομένων στον αγγλόφωνο κόσμο— καθώς και για τους ανώτερους συντάκτες και δημοσιογράφους τους.

Με πληροφορίες από Reuters