Sting: Η «τοξική αρρενωπότητα» ίσως συνδέεται με την εξαφάνιση της χειρωνακτικής εργασίας

Ο Sting υποστήριξε ότι η εξαφάνιση της χειρωνακτικής εργασίας από την καθημερινότητα πολλών ανδρών ίσως συνδέεται με την άνοδο τοξικής αρρενωπότητας στη σύγχρονη κοινωνία.

Μιλώντας στον Guardian με αφορμή τη νέα παρουσίαση του μιούζικαλ The Last Ship στο Λονδίνο, ο Βρετανός μουσικός δήλωσε ότι η αποβιομηχάνιση στέρησε από πολλούς άνδρες όχι μόνο τη δουλειά τους αλλά και ένα βασικό κομμάτι της ταυτότητάς τους.

«Είναι πλέον σπάνιο οι άνδρες να χρησιμοποιούν πραγματικά τα χέρια και τη σωματική τους δύναμη στην καθημερινή ζωή», είπε.

Sting: «Χάσαμε μια διέξοδο για αυτή την ενέργεια»

Ο Sting συνέδεσε αυτή την αλλαγή με ορισμένες από τις εντάσεις που εμφανίζονται σήμερα γύρω από την ανδρική ταυτότητα.

«Ίσως η τοξικότητα που βλέπουμε στην κοινωνία να σχετίζεται με το ότι χάσαμε μια κατεύθυνση για αυτή την ενέργεια, αυτή την ανδρική δύναμη», δήλωσε.

Ο ίδιος είπε ότι, ως μουσικός, συνεχίζει να εργάζεται καθημερινά με τα χέρια του και θεωρεί πως αυτό είναι πλέον κάτι ασυνήθιστο.

Οι δηλώσεις έγιναν με αφορμή το μιούζικαλ The Last Ship, το οποίο βασίζεται στις εμπειρίες του από τα ναυπηγεία της βόρειας Αγγλίας όπου μεγάλωσε.

Το musical The Last Ship του Sting στην Ολλανδία / Φωτ.: EPA, αρχείου

Το έργο αφηγείται την κρίση που βιώνουν εργάτες ναυπηγείων όταν οι βιομηχανίες κλείνουν και χάνουν όχι μόνο το εισόδημά τους αλλά και την αίσθηση σκοπού και υπερηφάνειας που συνδεόταν με τη δουλειά τους.

«Δεν εξιδανικεύω εκείνη τη ζωή»

Ο Sting ξεκαθάρισε ότι δεν προσπαθεί να εξιδανικεύσει τη βαριά βιομηχανία, σημειώνοντας ότι οι συνθήκες εργασίας στα ναυπηγεία ήταν συχνά επικίνδυνες και τοξικές.

Ωστόσο, είπε ότι νοσταλγεί το αίσθημα κοινότητας και συλλογικής υπερηφάνειας που χαρακτήριζε εκείνες τις εργατικές πόλεις.

«Η δουλειά ήταν σκληρή και επικίνδυνη, αλλά αυτοί οι άνθρωποι μπορούσαν να κοιτάξουν ένα πλοίο και να πουν: “Εγώ το έφτιαξα αυτό”», ανέφερε.

Ο Sting άσκησε επίσης κριτική στις κυβερνήσεις της Βρετανίας για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η αποβιομηχάνιση στη βόρεια Αγγλία τις δεκαετίες του 1970 και του 1980.

Όπως είπε, ο πλούτος της χώρας χτίστηκε πάνω στα ανθρακωρυχεία, τις χαλυβουργίες, τα υφαντουργεία και τα ναυπηγεία, όμως ολόκληρες κοινότητες εγκαταλείφθηκαν όταν αυτές οι βιομηχανίες κατέρρευσαν.

«Όλες αυτές οι δεξιότητες πετάχτηκαν στα σκουπίδια για το όνειρο της Θάτσερ περί οικονομίας υπηρεσιών», δήλωσε.

Το The Last Ship πρωτοπαρουσιάστηκε το 2014 στο Σικάγο και στη συνέχεια ανέβηκε στο Broadway, χωρίς όμως να γνωρίσει την επιτυχία άλλων βρετανικών μιούζικαλ όπως το Billy Elliot.

Ο Sting παραδέχθηκε ότι επέλεξε έναν πιο δύσκολο δρόμο δημιουργικά, καθώς αντί να βασιστεί σε γνωστή ιστορία ή να δημιουργήσει ένα «jukebox musical» βασισμένο στα τραγούδια του, προτίμησε να γράψει ένα εντελώς πρωτότυπο έργο.

«Ήταν η πιο δύσκολη επιλογή αλλά και η πιο ανταποδοτική εμπειρία της ζωής μου», είπε.

Το έργο έχει αναθεωρηθεί αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια, με αλλαγές στους χαρακτήρες και νέο κείμενο από τον συγγραφέα Barney Norris, ενώ έχει ήδη παρουσιαστεί σε διάφορες χώρες.

Παράλληλα, ο Sting βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με τους πρώην συνεργάτες του στο συγκρότημα Police σχετικά με φερόμενες απλήρωτες αμοιβές από δικαιώματα.

Ο ίδιος απέφυγε να σχολιάσει εκτενώς την υπόθεση, λέγοντας μόνο: «Δεν βγάζει κανένα νόημα».

Με πληροφορίες από Guardian