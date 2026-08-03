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Στην Ουγκάντα έστησαν άγαλμα του αδελφού του Μπενιαμίν Νετανιάχου

Ο Γιόναταν Νετανιάχου είχε συμμετάσχει στην ισραηλινή αντιτρομοκρατική Επιχείρηση Εντέμπε στην Ουγκάντα το 1976, όπου σκοτώθηκε

The LiFO team
The LiFO team
ΟΥΓΚΑΝΤΑ ΜΠΕΝΙΑΜΙΝ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ Facebook Twitter
Φωτογραφία: X
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Η Ουγκάντα αποκάλυψε άγαλμα του Γιόναταν Νετανιάχου, μεγαλύτερου αδελφού του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος σκοτώθηκε πριν από 50 χρόνια κατά την Eπιχείρηση Εντέμπε, μιας ισραηλινής αντιτρομοκρατικής αποστολής με στόχο τη διάσωση ομήρων στο αεροδρόμιο του Εντέμπε.

Ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας, στρατηγός Μουχούζι Καϊνερουγκάμπα, δήλωσε ότι το μνημείο αποτίει φόρο τιμής στο θάρρος και την ανιδιοτελή προσφορά του.

Ο Γιόναταν Νετανιάχου ήταν ο μοναδικός Ισραηλινός στρατιώτης που σκοτώθηκε στην επιχείρηση, κατά την οποία διασώθηκαν περισσότεροι από 100 όμηροι. Η κρίση είχε ξεκινήσει όταν δύο Παλαιστίνιοι και δύο Γερμανοί αεροπειρατές κατέλαβαν αεροσκάφος της Air France, το οποίο είχε απογειωθεί από το Τελ Αβίβ, και το εξανάγκασαν να προσγειωθεί στο διεθνές αεροδρόμιο της Ουγκάντας.

Ο Καϊνερουγκάμπα χαρακτήρισε την επιχείρηση «ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας», επισημαίνοντας ότι οι σχέσεις Ουγκάντας και Ισραήλ έχουν εξελιχθεί σε μια «αξιοσημείωτη πορεία» στενής συνεργασίας.

Το άγαλμα του Γιόναταν Νετανιάχου, που τον απεικονίζει να προχωρά κρατώντας πολυβόλο, τοποθετήθηκε έξω από τον παλιό τερματικό σταθμό του αεροδρομίου, όπου πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση διάσωσης.

Κατά τη διάρκειά της σκοτώθηκαν επίσης τρεις όμηροι ενώ μία ακόμη δολοφονήθηκε αργότερα σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας Καμπάλα, όπου νοσηλευόταν.

Κατά την επιχείρηση σκοτώθηκαν επίσης οι τέσσερις αεροπειρατές, τρεις συνεργοί τους στην Ουγκάντα και τουλάχιστον 45 Ουγκαντέζοι στρατιώτες, κατά τις συγκρούσεις με τις ισραηλινές δυνάμεις.

Αναφερόμενος στους Ουγκαντέζους στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους, ο Καϊνερουγκάμπα δήλωσε ότι «πολέμησαν γενναία για έναν σκοπό που πίστευαν ότι ήταν δίκαιος». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι σήμερα είναι γνωστό πως η κυβέρνηση του Ίντι Αμίν, την οποία υπηρετούσαν, ήταν «μια σκληρή δικτατορία που δεν εκπροσωπούσε τον λαό της Ουγκάντας».

Το χρονικό της αεροπειρατείας

Το αεροσκάφος, με προορισμό το Παρίσι, είχε απογειωθεί από το Τελ Αβίβ στις 27 Ιουνίου 1976 και έκανε στάση στην Αθήνα, όπου επιβιβάστηκαν οι αεροπειρατές, μέλη του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PFLP).

Οι αεροπειρατές κατέλαβαν το αεροσκάφος και το οδήγησαν αρχικά στη Λιβύη για ανεφοδιασμό και στη συνέχεια στην Ουγκάντα, όπου ο τότε πρόεδρος Ίντι Αμίν το υποδέχθηκε κατά την άφιξή του.

Οι δράστες απαίτησαν λύτρα ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων και την απελευθέρωση 53 κρατούμενων μαχητών από φυλακές του Ισραήλ, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ελβετίας και της Κένυας, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των ομήρων. Στις 30 Ιουνίου και την 1η Ιουλίου απελευθερώθηκαν ορισμένοι όμηροι, όμως οι Ισραηλινοί και οι Εβραίοι παρέμειναν υπό κράτηση.

Στις 3 Ιουλίου, επίλεκτες ισραηλινές δυνάμεις, έχοντας ταξιδέψει από το Ισραήλ μέσω Κένυας, προσγειώθηκαν στο Εντέμπε και εξαπέλυσαν την επιχείρηση, η οποία ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από 90 λεπτά.

Η επιχείρηση θεωρήθηκε θρίαμβος στο Ισραήλ, αλλά ταυτόχρονα αποτέλεσε σοβαρό πλήγμα για το κύρος του Ίντι Αμίν.

Πριν από δέκα χρόνια, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκε το Εντέμπε και δήλωσε: «Από τον αδελφό μου έμαθα ότι για να νικήσεις την τρομοκρατία χρειάζονται δύο πράγματα: καθαρή κρίση και θάρρος».

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

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