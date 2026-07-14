Στην Μπανγκόκ, 300 άνθρωποι πήγαν σε ένα πάρκο για να μην κάνουν απολύτως τίποτα

Στην Μπανγκόκ, μια πόλη που δύσκολα σταματά να κινείται, περίπου 300 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο πάρκο Lumphini για να κάνουν κάτι που μοιάζει όλο και πιο δύσκολο: απολύτως τίποτα.

Το ραντεβού δόθηκε στις 4 Ιουλίου, μέσα από μια εκδήλωση στο Facebook που καλούσε τους συμμετέχοντες να καθίσουν ακίνητοι και να «μην κάνουν τίποτα». Η υπόσχεση ήταν απλή: μία ώρα μακριά από τις οθόνες, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς καθοδηγητές, χωρίς δραστηριότητες, χωρίς γνωριμίες και χωρίς στόχους για το τέλος.

Συμμετέχοντες στην εκδήλωση στο πάρκο Lumphini της Μπανγκόκ, όπου περίπου 300 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να καθίσουν σιωπηλοί και να μην κάνουν τίποτα.

Στο πάρκο, άλλοι ξάπλωσαν σε μαξιλάρες, άλλοι κάθισαν σε πτυσσόμενες καρέκλες ή σε ψάθες για πικνίκ. Κάποιοι κοίταζαν τον ουρανό, άλλοι τη λίμνη. Μερικοί κοιμήθηκαν για λίγο, ένας παρατηρούσε ένα κλαδάκι, ενώ ελάχιστοι κοίταξαν τα κινητά τους. Η σιωπή διακοπτόταν μόνο από τα πουλιά και από τις σαύρες-βαράνους που κινούνται στις όχθες του πάρκου.

Η πρόσκληση μιλούσε για «απόδραση από την οθόνη», αλλά και για μια μικρή διαμαρτυρία απέναντι στην κουλτούρα της αδιάκοπης παραγωγικότητας: μια ώρα όπου κανείς δεν θα ήταν χρήσιμος στο ΑΕΠ της χώρας. Η υπερβολή ήταν προφανώς μέρος του αστείου, αλλά και του νοήματος. Σε μια εποχή όπου ακόμη και η ξεκούραση συχνά πρέπει να μετριέται, να καταγράφεται ή να βελτιώνει την απόδοσή μας, το να κάθεσαι απλώς ακίνητος μοιάζει σχεδόν με πράξη αντίστασης.

Η ιδέα δεν εμφανίστηκε στο κενό. Παρόμοιες εκδηλώσεις έχουν γίνει και αλλού, με πιο γνωστά τα κορεατικά Space Out competitions, όπου οι συμμετέχοντες διαγωνίζονται στο να κάθονται χωρίς να κάνουν τίποτα, ως απάντηση στην εμμονή των μεγάλων πόλεων με την ταχύτητα και την απόδοση. Στην Ισπανία, αντίστοιχα, το Siesta Championship είχε προσπαθήσει να ξαναφέρει στο προσκήνιο την παράδοση του μεσημεριανού ύπνου, απέναντι στους ρυθμούς της σύγχρονης εργασίας.

Για αρκετούς από όσους πήγαν στο Lumphini, το πιο περίεργο δεν ήταν η ακινησία αλλά το ότι είχαν, επιτέλους, μια δικαιολογία γι’ αυτήν. Νέοι εργαζόμενοι, φοιτητές και κάτοικοι της Μπανγκόκ περιέγραψαν την εμπειρία ως ευκαιρία να μείνουν για λίγο με τον εαυτό τους, μακριά από δουλειές, σπουδές και ειδοποιήσεις. Άλλοι δυσκολεύτηκαν περισσότερο, ειδικά όσοι ένιωθαν την ανάγκη να πιάσουν ξανά το κινητό τους.

Συμμετέχοντες ξαπλωμένοι στο πάρκο Lumphini, στη διάρκεια της εκδήλωσης που καλούσε τους κατοίκους της Μπανγκόκ να μείνουν για μία ώρα μακριά από οθόνες και δραστηριότητες.

Ο διοργανωτής, ο Gun, είπε ότι δεν περίμενε τόσο μεγάλη συμμετοχή. Η ιδέα του ήταν να θυμηθούν οι άνθρωποι πώς είναι να βαριούνται, σε μια εποχή όπου το κινητό λειτουργεί σαν μόνιμη λύση απέναντι σε κάθε κενό. Η πλήξη, άλλωστε, δεν είναι απλώς απουσία ερεθισμάτων· συχνά είναι ο χώρος όπου αρχίζει η σκέψη, η φαντασία ή απλώς η ανάπαυση.

Η Μπανγκόκ, με τους έντονους ρυθμούς εργασίας και τη διαρκή πίεση της πόλης, αποδείχθηκε ιδανικό σκηνικό για αυτή τη μικρή τελετουργία αχρηστίας.

Για μία ώρα, 300 άνθρωποι δεν πήγαν σε ένα πάρκο για να γυμναστούν, να κάνουν γνωριμίες, να παρακολουθήσουν κάτι ή να γίνουν καλύτεροι. Πήγαν για να καθίσουν. Και, όπως είπε μία από τις συμμετέχουσες, καμιά φορά είναι καλό να μην κάνεις τίποτα.

με στοιχεία από Guardian