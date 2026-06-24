Στην Κύπρο θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ για τη «μετά Χαμάς» Γάζα

Στην Κύπρο αναμένεται να συνεδριάσει στις 30 Ιουνίου το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα» που συγκρότησε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ με στόχο τον συντονισμό των σχεδίων για τη μεταπολεμική διακυβέρνηση και ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με πληροφορίες του Politico.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σε θέρετρο του νησιού και θα διαρκέσει δύο έως τρεις ημέρες, με βασικό αντικείμενο την επανεξέταση της στρατηγικής του οργανισμού μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που συμμετέχουν στις προετοιμασίες της συνάντησης ανέφεραν στο Politico ότι στόχος είναι ένα «restart» των εργασιών του Συμβουλίου, καθώς η κρίση με το Ιράν έχει μετατοπίσει το διεθνές ενδιαφέρον από τη Γάζα τους τελευταίους μήνες.

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Στη συνάντηση αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Εθνικής Επιτροπής Διοίκησης της Γάζας, ενός σώματος Παλαιστινίων τεχνοκρατών που έχει προταθεί ως πιθανός διάδοχος της Χαμάς στη διακυβέρνηση του παλαιστινιακού θύλακα.

Παρόν θα είναι επίσης το γραφείο του Νικολάι Μλαντένοφ, του Βούλγαρου διπλωμάτη και πρώην ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ στη Μέση Ανατολή, τον οποίο ο Τραμπ έχει ορίσει ειδικό εκπρόσωπό του για τη Γάζα.

Η Κύπρος θα συμμετάσχει ως παρατηρητής. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κυπριακή κυβέρνηση δεν συνδιοργανώνει τη συνάντηση και δεν θα έχει πολιτικό ή διαμεσολαβητικό ρόλο στις εργασίες της.



Το σχέδιο για τη «μετά Χαμάς» Γάζα

Το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της κυβέρνησης Τραμπ προκειμένου να λειτουργήσει ως μηχανισμός συντονισμού για την ανοικοδόμηση της περιοχής και τη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου διακυβέρνησης μετά τον πόλεμο.

Η πρώτη συνεδρίασή του πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, ωστόσο μέχρι σήμερα έχει σημειωθεί περιορισμένη πρόοδος. Ωστόσο, το εγχείρημα έχει βρεθεί αντιμέτωπο με προβλήματα χρηματοδότησης, οργανωτικές δυσκολίες αλλά και ερωτήματα σχετικά με τη διεθνή και νομική του νομιμοποίηση.

Η νέα συνάντηση στην Κύπρο θεωρείται κρίσιμη για την πορεία της πρωτοβουλίας, καθώς θα επιχειρηθεί η επαναφορά του ζητήματος της μεταπολεμικής Γάζας στην ατζέντα των διεθνών επαφών.

Οι διεργασίες αυτές εξελίσσονται ενώ η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται, ενώ οι ανθρωπιστικές ανάγκες παραμένουν τεράστιες έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου.

Η σύγκρουση ξεκίνησε μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και απήχθησαν εκατοντάδες όμηροι. Ακολούθησε η μεγάλης κλίμακας ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα, η οποία έχει προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θανάτους Παλαιστινίων, εκτεταμένες καταστροφές και μαζικό εκτοπισμό του πληθυσμού.

Η κατάπαυση του πυρός που επιτεύχθηκε με αμερικανική διαμεσολάβηση τον Οκτώβριο του 2025 οδήγησε στην απελευθέρωση των τελευταίων 20 Ισραηλινών ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα. Ωστόσο, το ζήτημα της επόμενης ημέρας για τον παλαιστινιακό θύλακα παραμένει ανοιχτό, με τη διακυβέρνηση, την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση να εξακολουθούν να αποτελούν βασικά σημεία διαφωνίας στη διεθνή διπλωματία.

Με πληροφορίες από Politico

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