Στην Ισπανία ο πάπας Λέων - Θα μιλήσει στο Κοινοβούλιο και θα συναντηθεί με θύματα σεξουαλικής κακοποίησης

Ο πάπας Λέων ΙΔ' έφθασε σήμερα το πρωί στη Μαδρίτη, εγκαινιάζοντας την επταήμερη επίσκεψή του στην Ισπανία, κατά τη διάρκεια της οποίας αναμένεται να δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε κοινωνικά ζητήματα και θέματα μετανάστευσης.

Η επίσκεψη σηματοδοτεί την επιστροφή της παπικής διπλωματίας σε μία από τις σημαντικότερες χώρες του ευρωπαϊκού Καθολικισμού, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ισπανία βιώνει έντονη πολιτική πόλωση.

Τον πάπα υποδέχθηκαν ο βασιλιάς Φελίπε, η βασίλισσα Λετίθια και ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ενώ στη συνέχεια, πρόκειται να συμμετάσχει σε αγρυπνία προσευχής με νέους.

Σύμφωνα με το Βατικανό, ο Λέων ΙΔ' θα συναντηθεί με θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, σε μια χώρα όπου η καθολική ιεραρχία καλείται να διαχειριστεί με καθυστέρηση δεκαετίες καταγγελιών και κατηγοριών για συγκάλυψη. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη πάπα στην Ισπανία εδώ και 15 χρόνια, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής περιοδείας του νέου ποντίφικα, η οποία περιλαμβάνει επίσης στάσεις στο Μονακό, το Σαν Μαρίνο και τη Γαλλία.

Η επίσκεψη του πάπα στην Ισπανία

Κατά την πρώτη ημέρα της παρουσίας του στη χώρα, ο πάπας θα μεταβεί στα βασιλικά ανάκτορα, όπου θα απευθύνει ομιλία, ενώ αργότερα θα επισκεφθεί κοινωνικό κέντρο. Το πρόγραμμα της ημέρας θα ολοκληρωθεί με προσευχή κοντά στο στάδιο Σαντιάγο Μπερναμπέου της Ρεάλ Μαδρίτης, όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν περίπου 400.000 πιστοί.

Την Κυριακή (7/6), περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι εκτιμάται ότι θα παρακολουθήσουν τη λειτουργία που θα τελέσει στην Πλατεία Θιμπέλες, στο κέντρο της Μαδρίτης.

Φωτ.: ΕΡΑ

Ξεχωριστή στιγμή της επίσκεψης αναμένεται να αποτελέσει η ομιλία του τη Δευτέρα ενώπιον των δύο σωμάτων του ισπανικού Κοινοβουλίου. Θα είναι η πρώτη φορά που πάπας απευθύνεται στις Las Cortes.

Φωτ.: ΕΡΑ

Η παρουσία του Πάπα έχει ήδη γίνει αισθητή σε ολόκληρη τη Μαδρίτη. Αφίσες, διαφημιστικές πινακίδες και προϊόντα περιορισμένης κυκλοφορίας με την εικόνα του έχουν κατακλύσει την πόλη, παρά τις αντιδράσεις που έχουν εκφραστεί για το κόστος της επίσκεψης, το οποίο υπολογίζεται στα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Μετά τη Μαδρίτη, ο Λέων ΙΔ’ θα ταξιδέψει στη Βαρκελώνη, όπου θα τελέσει λειτουργία στη Σαγράδα Φαμίλια και θα εγκαινιάσει τον νέο κεντρικό πύργο του ναού, ο οποίος θα καταστεί το υψηλότερο εκκλησιαστικό κτίσμα στον κόσμο.

Φωτ.: ΕΡΑ

Φωτ.: ΕΡΑ

Το ταξίδι του θα ολοκληρωθεί στα Κανάρια Νησιά, όπου θα συναντήσει μετανάστες και εκπροσώπους ανθρωπιστικών οργανώσεων, αποτίοντας παράλληλα φόρο τιμής στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στον Ατλαντικό.

Φωτ.: ΕΡΑ

Ο πάπας αναμένεται να απευθύνει μήνυμα ειρήνης, ενότητας και σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε μια Ευρώπη που βρίσκεται αντιμέτωπη με τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή και τις προκλήσεις που εγείρει η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Με πληροφορίες από Associated Press και ΕΡΤ