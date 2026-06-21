Στην Ελβετία ο Τζέι Ντι Βανς: «Το πρόβλημα είναι ότι κάποιος θα ανοίξει πυρ και κάποιος θα απαντήσει»

Στην Ελβετία έφτασε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ενόψει των κρίσιμων συνομιλιών ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Κατά την άφιξή του, ο Βανς αναφέρθηκε στα δύο κύρια θέματα, στα οποία επικεντρώνεται η αμερικανική πλευρά.

Όπως δήλωσε: «Θα πρέπει να διασφαλίζουμε συνεχώς ότι το Ισραήλ και ο Λίβανος είναι ασφαλείς. Αυτός είναι ο απώτερος σκοπός, να γίνει ολόκληρη η περιοχή ασφαλής.

Το πρόβλημα είναι ότι κάποιος θα ανοίξει πυρ και μετά κάποιος θα απαντήσει.

Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει πρόοδος στο ζήτημα των πυρηνικών, στο ζήτημα της εκεχειρίας στον Λίβανο. Αυτά είναι τα δύο μεγάλα θέματα στα οποία επικεντρωνόμαστε και εναπόκειται και στους Ιρανούς να συζητήσουν και τα δικά τους ζητήματα».

Στο επίκεντρο των νέων συζητήσεων ο Λίβανος

Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις στον Λίβανο απειλούν να επισκιάσουν τις συνομιλίες. Οι συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις και οι συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ αποτελούν κόκκινη γραμμή για την Τεχεράνη που εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτική απέναντι στις προοπτικές μιας συμφωνίας.

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ προειδοποίησε ότι η συμφωνία θα τεθεί «σε κίνδυνο» εάν δεν εφαρμοστούν άμεσα οι προβλεπόμενες δεσμεύσεις, αναφερόμενος ειδικά στην κατάσταση στον Λίβανο και στις συγκρούσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ.

Η Τεχεράνη επιμένει ότι βασική προϋπόθεση για την επίτευξη συμφωνίας αποτελεί ο τερματισμός των εχθροπραξιών και στον Λίβανο.

Σε αντίποινα για τις ισραηλινές επιθέσεις των τελευταίων ημερών, η Ισλαμική Δημοκρατία ανακοίνωσε χθες το «κλείσιμο» των Στενών του Ορμούζ.

«Ανακοινώνεται δια της παρούσης ότι το Στενό του Ορμούζ θα κλείσει για τη ναυσιπλοΐα (...) αυτό το πρώτο μέτρο αποτελεί απάντηση στην παραβίαση των δεσμεύσεων του εχθρού», αναφέρεται στην ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την ιρανική τηλεόραση.

«Αν η επίθεση συνεχισθεί, άλλα μέτρα θα σχεδιασθούν και θα εφαρμοσθούν για να πεισθεί ο εχθρός, και να σεβασθεί τις υποχρεώσεις του».

Τα διόδια Τραμπ αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις

Απαντώντας στις ιρανικές κινήσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι ενδέχεται να επιβληθούν «διόδια» στα Στενά του Ορμούζ σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών.

«Δεν θα υπάρξουν διόδια στο στενό του Ορμούζ κατά τη διάρκεια των 60 ημερών της περιόδου κατάπαυσης του πυρός και δεν θα υπάρξουν διόδια αφού εκπνεύσει, εκτός αν επιβληθούν από τις ΗΠΑ, αν δεν εξευρεθεί συμφωνία, για τις υπηρεσίες που παρέχουν ως φύλακες άγγελοι των χωρών της Μέσης Ανατολής, για να αποζημιωθούν για παρελθόντα, τρέχοντα και μελλοντικά κόστη», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.