Στην Αμερική που στοχοποιεί τα τρανς παιδιά, ο Γκράχαμ Πλάτνερ λέει «Protect Trans Kids»

Στην Αμερική όπου τα τρανς δικαιώματα έχουν γίνει ένα από τα πιο επιθετικά πεδία του πολιτιστικού πολέμου, ο Γκράχαμ Πλάτνερ επέλεξε να μην το πει χαμηλόφωνα.

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τη Γερουσία στο Μέιν εμφανίστηκε στο Portland Pride με μπλούζα στα χρώματα του ουράνιου τόξου, πολύχρωμα αξεσουάρ και ένα ξεκάθαρο μήνυμα στο πέτο: «Protect Trans Kids». Προστατέψτε τα τρανς παιδιά.

Η εικόνα έχει σημασία ακριβώς επειδή έρχεται σε μια στιγμή όπου πολλοί Δημοκρατικοί στις ΗΠΑ αποφεύγουν να μιλήσουν καθαρά για τα τρανς δικαιώματα, φοβούμενοι ότι το θέμα μπορεί να μετατραπεί σε εκλογικό βάρος. Ο Πλάτνερ έκανε το αντίθετο: το φόρεσε δημόσια, μέσα σε μια Pride πορεία, και το συνέδεσε με μια ευρύτερη πολιτική θέση για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο Πλάτνερ, πρώην πεζοναύτης και καλλιεργητής στρειδιών, κέρδισε πρόσφατα το χρίσμα των Δημοκρατικών στο Μέιν και θα αντιμετωπίσει τον Νοέμβριο τη Ρεπουμπλικανή γερουσιαστή Σούζαν Κόλινς. Η κούρσα θεωρείται σημαντική για τον έλεγχο της Γερουσίας, σε μια πολιτική περίοδο όπου τα ζητήματα φύλου, σώματος και δημόσιων δικαιωμάτων χρησιμοποιούνται συστηματικά ως εργαλεία πόλωσης.

Η εμφάνισή του στο Pride συνοδεύτηκε και από την υποστήριξη του Christopher Street Project, ενός πολιτικού οργανισμού που στηρίζει υποψηφίους υπέρ των τρανς δικαιωμάτων. Για τον οργανισμό, ο Πλάτνερ εκπροσωπεί το είδος του Δημοκρατικού που δεν αντιμετωπίζει τα δικαιώματα των τρανς ανθρώπων ως διαπραγματεύσιμο θέμα.

Ο ίδιος έχει περιγράψει την εμμονή της τραμπικής Δεξιάς με τους τρανς ανθρώπους ως κατασκευασμένο ηθικό πανικό, σχεδιασμένο για να διχάζει την εργατική τάξη και να μετατοπίζει τη συζήτηση από ζητήματα εξουσίας, χρήματος και φορολόγησης. Η θέση του είναι απλή: όταν υπερασπίζεσαι τα δικαιώματα μιας ομάδας, υπερασπίζεσαι τελικά τα δικαιώματα όλων.

Ο Πλάτνερ δεν περιορίστηκε σε μια γενική Pride παρουσία ή σε ένα ασφαλές μήνυμα συμπερίληψης. Μίλησε ειδικά για τρανς ανθρώπους, ειδικά για παιδιά, ειδικά σε μια περίοδο όπου οι επιθέσεις σε τρανς ανηλίκους, στην υγειονομική φροντίδα, στον αθλητισμό και στα σχολεία έχουν γίνει κεντρικό κομμάτι της αμερικανικής δεξιάς στρατηγικής.

Το πολιτικό ρίσκο δεν είναι αμελητέο. Ο Πλάτνερ έχει ήδη περάσει από σοβαρή δημόσια κριτική για παλιές αναρτήσεις στο Reddit, όπου είχε χρησιμοποιήσει ομοφοβική γλώσσα. Ο ίδιος χαρακτήρισε τη γλώσσα εκείνη αδικαιολόγητη και έχει ζητήσει συγγνώμη. Γι’ αυτό και η σημερινή του στάση δεν έρχεται σε κενό αέρος. Έρχεται μέσα σε μια αφήγηση πολιτικής μεταστροφής, δημόσιας λογοδοσίας και προσπάθειας να δείξει ότι η υποστήριξή του στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα δεν είναι απλώς προεκλογική χειρονομία.

Το αν αυτή η μεταστροφή θα πείσει όλους είναι άλλο ζήτημα. Υπάρχουν ΛΟΑΤΚΙ+ ψηφοφόροι και ακτιβιστές που παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι σε πολιτικούς με τέτοιο παρελθόν. Όμως η εμφάνισή του στο Portland Pride και η στήριξη από μια οργάνωση υπέρ των τρανς δικαιωμάτων δείχνουν ότι ένα σημαντικό κομμάτι της τοπικής queer κοινότητας βλέπει σε αυτόν έναν υποψήφιο που είναι διατεθειμένος να συγκρουστεί δημόσια.

Και αυτό, στην τρέχουσα αμερικανική συγκυρία, δεν είναι μικρό πράγμα. Τα τρανς δικαιώματα έχουν μετατραπεί σε τεστ πολιτικού θάρρους. Πολλοί πολιτικοί επιλέγουν τη σιωπή, την ασάφεια ή τις διατυπώσεις που δεν ενοχλούν κανέναν. Ο Πλάτνερ επέλεξε μια φράση που δεν αφήνει πολλά περιθώρια παρερμηνείας: «Protect Trans Kids».

Η αξία της εικόνας δεν βρίσκεται στο ότι ένας υποψήφιος πήγε σε Pride. Βρίσκεται στο ότι, μέσα σε μια χώρα όπου τα τρανς παιδιά παρουσιάζονται ξανά και ξανά ως πρόβλημα, απειλή ή πεδίο νομοθετικού ελέγχου, ένας υποψήφιος για τη Γερουσία είπε το αντίθετο καθαρά: ότι πρέπει να προστατευθούν.

με στοιχεία από Advocate