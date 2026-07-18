Στην Αμερική το νέο trend είναι να τρως μόνος σου

Το να τρώει κανείς έξω μόνος του γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλές στις ΗΠΑ, καθώς οι κρατήσεις για ένα άτομο αυξήθηκαν κατά 23% τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με την εφαρμογή κρατήσεων OpenTable.

Αν και αυτή η τάση θα μπορούσε να εκληφθεί ως ακόμη ένα σημάδι της επιδημίας μοναξιάς που παρατηρείται στη χώρα, πολλοί άνθρωποι που επιλέγουν να δειπνούν μόνοι τους υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια συνειδητή επιλογή που τους δίνει την ευκαιρία να χαλαρώσουν, να αναστοχαστούν και να απολαύσουν ουσιαστικά την εμπειρία του γεύματος.

«Ραντεβού με τον εαυτό μου»

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 36χρονη Βερόνικα Σέλζλερ από την Ουάσινγκτον, η οποία δήλωσε στον κριτικό γαστρονομίας της Washington Post, Ελαζάρ Σόνταγκ, ότι συχνά βγαίνει μόνη της για φαγητό, αντιμετωπίζοντας αυτές τις εξόδους ως «ραντεβού με τον εαυτό της».

Συνήθως κάθεται στο μπαρ, παίρνει μαζί της ένα βιβλίο ή ένα μπλοκ ζωγραφικής, αποφεύγει να χρησιμοποιεί το κινητό της τηλέφωνο και απολαμβάνει να παρακολουθεί τους μάγειρες καθώς ετοιμάζουν τα πιάτα.

Όπως η ίδια εξηγεί, όταν τρώει μόνη της τρώει πιο αργά και δίνει μεγαλύτερη προσοχή σε όλες τις αισθήσεις που συνοδεύουν το γεύμα, καθώς δεν αποσπάται από τη συζήτηση με άλλους.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Τα στοιχεία της OpenTable δείχνουν επίσης ότι οι μοναχικοί πελάτες ξοδεύουν κατά μέσο όρο 94 δολάρια ανά γεύμα, ποσό αυξημένο κατά 7% σε σύγκριση με πέρυσι και σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο των 60 δολαρίων ανά άτομο για όλες τις κρατήσεις.

Παράλληλα, οι κρατήσεις για ένα άτομο τις Πέμπτες αυξήθηκαν κατά 25%, ενώ οι κρατήσεις στις 3 το μεσημέρι γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλείς, με τις 6 το απόγευμα να παραμένουν η πιο συνηθισμένη ώρα για έξοδο.

Συνολικά, η τάση του solo dining δείχνει ότι το να απολαμβάνει κανείς ένα γεύμα μόνος του δεν αποτελεί απαραίτητα ένδειξη απομόνωσης, αλλά μπορεί να είναι μια συνειδητή επιλογή αυτοφροντίδας και προσωπικής απόλαυσης.

Παρότι απαιτεί έναν βαθμό αυτοπεποίθησης, όσοι το επιλέγουν είναι απίθανο να κριθούν από τους γύρω τους και συχνά φεύγουν από το εστιατόριο νιώθοντας πιο ήρεμοι, συγκεντρωμένοι και ισορροπημένοι.

Με πληροφορίες από Axios