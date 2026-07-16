Στην Αίγυπτο συνέλαβαν περίπου 60 άτομα που συνδέονται με κίνημα Gen Z στο Discord

Περίπου 60 άτομα έχουν συλληφθεί στην Αίγυπτο, ως ύποπτα για συμμετοχή σε ομάδα αντιπολίτευσης που συνδεόταν με το κίνημα «Gen Z» στην πλατφόρμα Discord.

Σύμφωνα με δικηγόρο ορισμένων από τους κατηγορούμενους, οι συλληφθέντες είχαν μπει σε server με το όνομα GenZ002, τον οποίο είχε ιδρύσει ο Αιγύπτιος ακτιβιστής Ανάς Χαμπίμπ. Ο Χαμπίμπ, ο οποίος ζει στο εξωτερικό, καλούσε τους Αιγύπτιους να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην κυβέρνηση με γκράφιτι ή διανομή φυλλαδίων. Σύμφωνα με την ίδια νομική ομάδα, είχε επίσης ξεκινήσει διαδικτυακή ψηφοφορία που ζητούσε την απομάκρυνση του προέδρου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες περιλαμβάνουν συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, διασπορά ψευδών πληροφοριών και κατάχρηση κοινωνικών δικτύων. Η Σορούκ Σαλάμ, επικεφαλής της νομικής ομάδας του Egyptian Front for Human Rights, δήλωσε ότι οι συλλήψεις ξεκίνησαν στα τέλη του 2025, αλλά επιταχύνθηκαν από τα μέσα Μαΐου.

Η υπόθεση φωτίζει μια νέα μορφή πολιτικού φόβου: όχι μόνο απέναντι στις κλασικές οργανώσεις αντιπολίτευσης, αλλά απέναντι σε ψηφιακές κοινότητες νέων που οργανώνονται σε πλατφόρμες όπως το Discord. Η πλατφόρμα, ιδιαίτερα δημοφιλής στις νεότερες ηλικίες, είχε μπλοκαριστεί προσωρινά στην Αίγυπτο νωρίτερα φέτος.

Το «Gen Z» δεν περιγράφει πια μόνο μια ηλικιακή κατηγορία. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολιτικό όνομα για εκρηκτικά κινήματα νέων ανθρώπων που αντιδρούν στην ανισότητα, τη διαφθορά, την ανεργία και την αυταρχική διακυβέρνηση. Το 2025 τέτοιες κινητοποιήσεις εμφανίστηκαν σε χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κλόνισαν ή ανέτρεψαν κυβερνήσεις.

Στην Αίγυπτο, όμως, ακόμη και η πιο χαμηλής έντασης αντιπολιτευτική δράση μπορεί να αντιμετωπιστεί ως σοβαρή απειλή. Το κάλεσμα για γκράφιτι, φυλλάδια ή διαδικτυακή διαμαρτυρία μετατρέπεται σε υπόθεση τρομοκρατίας και εθνικής ασφάλειας. Ένας server στο Discord γίνεται αντικείμενο καταστολής.

Η χώρα βρίσκεται εδώ και χρόνια στο στόχαστρο οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων για επιθέσεις στην ελευθερία της έκφρασης και για εκτεταμένη καταστολή του διαδικτυακού περιεχομένου. Νέοι influencers, κωμικοί και δημιουργοί περιεχομένου έχουν φυλακιστεί στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας ελέγχου της δημόσιας και ψηφιακής ζωής.

Η υπόθεση GenZ002 δείχνει ότι το κράτος δεν φοβάται μόνο τις μεγάλες διαδηλώσεις. Φοβάται και τα μικρά σημεία συνάντησης πριν από αυτές: ένα chat, μια ψηφοφορία, ένα meme, ένα γκράφιτι, μια ομάδα νέων που λέει ότι η πολιτική δεν αρχίζει πια απαραίτητα σε κόμμα ή πλατεία, αλλά σε έναν server.

με στοιχεία από Le Monde