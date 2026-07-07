Στην Τουρκία ο Μητσοτάκης για τη σύνοδο ΝΑΤΟ: Όλο το πρόγραμμα

Στην Τουρκία έφτασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Το επίσημο πρόγραμμα της συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα για το υπόλοιπο της σημερινής ημέρας (Τρίτη 7 Ιουλίου) περιλαμβάνει υψηλού επιπέδου διμερείς δηλώσεις, κοινωνικές δεξιώσεις και τα επίσημα δείπνα εργασίας.

Η κορύφωση της συνόδου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου με τη συνεδρίαση των ηγετών των κρατών-μελών της Συμμαχίας.

Στις 10:45 ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε θα υποδεχθούν επισήμως τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των συμμαχικών χωρών.

Στις 11:00 θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη οικογενειακή φωτογράφιση και στις 11:15 θα αρχίσουν οι εργασίες της συνόδου Κορυφής του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η 36η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ θα ολοκληρωθεί στις 15:00 με τη συνέντευξη Τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του NATO, σήμερα πραγματοποιούνται:

Κοινωνική Δεξίωση και Επίσημο Δείπνο για τους Αρχηγούς Κρατών και Κυβερνήσεων, το οποίο παραθέτει ο Πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας και η Πρώτη Κυρία. Τοποθεσία: Προεδρικό Μέγαρο (Beştepe Presidential Compound).

Δείπνο Εργασίας του Συμβουλίου ΝΑΤΟ - Ουκρανίας σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών. Τοποθεσία: Προεδρικό Μέγαρο (Beştepe Presidential Compound). Προσκεκλημένοι: Έχουν προσκληθεί οι υπουργοί Εξωτερικών του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Δείπνο Εργασίας του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου σε επίπεδο υπουργών Άμυνας. Τοποθεσία: Προεδρικό Μέγαρο (Beştepe Presidential Compound).

Η αυριανή ημέρα (Τετάρτη, 8 Ιουλίου) θα ξεκινήσει νωρίς το πρωί με την επίσημη υποδοχή των ηγετών και τις κύριες συνεδριάσεις του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου σε επίπεδο αρχηγών κρατών.

Σύνοδος ΝΑΤΟ στην Άγκυρα: Τι αναμένεται να συζητηθεί

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε σήμερα πολλά συμβόλαια εξοπλισμών, με την ελπίδα να πείσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πως οι Ευρωπαίοι είναι αποφασισμένοι να ενισχύσουν τις αμυντικές ικανότητές τους, κατά την πρώτη ημέρα της συνόδου κορυφής της Συμμαχίας που διεξάγεται στην Άγκυρα.

Ο Μαρκ Ρούτε είπε ότι οι Σύμμαχοι θα επενδύσουν περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε ικανότητες αντι-drone τα επόμενα πέντε χρόνια.

Ο Μαρκ Ρούτε είπε πως οι Σύμμαχοι θα αγοράσουν έως και πέντε drone επιτήρησης Grumman MQ-4C Triton της Northrop, με τη Νορβηγία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία και τη Δανία να υπογράφουν επιστολή προθέσεων για την αγορά.

Πρόκειται για την πρώτη αγορά από τη Συμμαχία μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) Triton τα οποία θα συμπληρώσουν τον τρέχοντα στόλο του ΝΑΤΟ που αποτελείται από drones επιτήρησης και αναγνώρισης RQ-4D Phoenix τα οποία εδρεύουν στην Αεροπορική Βάση Σιγκονέλα στη Σικελία της Ιταλίας.

Τόσο τα Triton όσο και τα Phoenix θα χρησιμοποιηθούν για το πρόγραμμα χερσαίας επιτήρησης του ΝΑΤΟ. Και οι δύο τύποι drones βασίζονται στο Global Hawk της Northrop που έχει εκπέτασμα πτερύγων 35,4 μέτρα και μπορεί να μένει στον αέρα για περισσότερες από 30 ώρες.

Μιλώντας σε φόρουμ αμυντικής βιομηχανίας πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Ρούτε είπε πως οι πληροφορίες, η επιτήρηση και η αναγνώριση είναι κρίσιμης σημασίας για τη Συμμαχία.

Ο Ρούτε είπε ακόμη ότι το ΝΑΤΟ θα αγοράσει έως δέκα αεροσκάφη επιτήρησης GlobalEye από τη Saab προκειμένου να αντικαταστήσουν τον γηρασμένο στόλο αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης AWACS, επιλέγοντας μία σουηδική ανταγωνιστική εταιρία αντί της αμερικανικής Boeing.

Εξάλλου, ένα δεύτερο Airbus A330 MRTT θα προστεθεί στον πολυεθνικό στόλο ανεφοδιασμού εν πτήσει, είπε ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας.

Το Airbus A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) είναι ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος και αεροσκάφος ανεφοδιασμού.

Με αυτήν την παράδοση, ο στόλος του ΝΑΤΟ προσεγγίζει τον στόχο του για έναν πλήρη στόλο 12 αεροσκαφών, διευκρίνισε.

Οι Σύμμαχοι δεσμεύονται να εργαστούν από κοινού για να αποκτήσουν, αποθηκεύσουν, μεταφέρουν και διαχειριστούν αποθέματα κρίσιμων αμυντικών υλικών, είπε ακόμη ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Ο Ρούτε είπε πως η πρωτοβουλία περιλαμβάνει το Βέλγιο, τον Καναδά, τη Δανία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, την Ισπανία, τη Σουηδία και την Τουρκία.

Επίσης, η Ουκρανία σχεδιάζει να υπογράψει νέες συμφωνίες για drones καθώς και άλλες συμφωνίες συνεργασίας με συμμάχους κατά την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Αγκυρα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την άφιξή του στη τουρκική πρωτεύουσα.

Κατά την παραμονή του, έχουν προγραμματισθεί περί τις 20 διμερείς συναντήσεις με ηγέτες χωρών μελών της Ατλαντικής Συμμαχίας.

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας. Νέα συστήματα, πύραυλοι γι' αυτά και το θέμα των αδειών παραγωγής, όλα αυτά είναι προτεραιότητά μας», δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Χ.

Στο περιθώριο της νατοϊκής συνόδου κορυφής, ο υφυπουργός Αμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Μάικλ Ντάφι δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο παραγωγής του συστήματος PAC-3 των πυραύλων Patriot εκτός του αμερικανικού εδάφους.

«Αφήνουμε ανοικτό το ενδεχόμενο της παραγωγής εκτός των συνόρων των ΗΠΑ, βεβαίως», δήλωσε ο αμερικανός αξιωματούχος στο φόρουμ για την αμυντική βιομηχανία που οργανώνεται στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Αγκυρας με τη συμμετοχή αξιωματούχων νατοϊκών συμμάχων και εταίρων και εκπροσώπων της αμυντικής βιομηχανίας.