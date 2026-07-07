Στην Τουρκία ο Μητσοτάκης για τη σύνοδο ΝΑΤΟ: Όλο το πρόγραμμα - Live από Άγκυρα

Στην Τουρκία έφτασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Το επίσημο πρόγραμμα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα για το υπόλοιπο της σημερινής ημέρας (Τρίτη 7 Ιουλίου) περιλαμβάνει υψηλού επιπέδου διμερείς δηλώσεις, κοινωνικές δεξιώσεις και τα επίσημα δείπνα εργασίας.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του NATO:

Κοινωνική Δεξίωση και Επίσημο Δείπνο για τους Αρχηγούς Κρατών και Κυβερνήσεων, το οποίο παραθέτει ο Πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας και η Πρώτη Κυρία. Τοποθεσία: Προεδρικό Μέγαρο (Beştepe Presidential Compound).

Δείπνο Εργασίας του Συμβουλίου ΝΑΤΟ - Ουκρανίας σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών. Τοποθεσία: Προεδρικό Μέγαρο (Beştepe Presidential Compound). Προσκεκλημένοι: Έχουν προσκληθεί οι υπουργοί Εξωτερικών του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Δείπνο Εργασίας του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου σε επίπεδο υπουργών Άμυνας. Τοποθεσία: Προεδρικό Μέγαρο (Beştepe Presidential Compound).

Η αυριανή ημέρα (Τετάρτη, 8 Ιουλίου) θα ξεκινήσει νωρίς το πρωί με την επίσημη υποδοχή των ηγετών και τις κύριες συνεδριάσεις του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου σε επίπεδο αρχηγών κρατών.