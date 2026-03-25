Στίβεν Κόλμπερτ: Θα γράψει νέα ταινία στον κόσμο του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» μετά το τέλος του Late Show

O κωμικός και μεγάλος θαυμαστής του Τόλκιν, Στίβεν Κόλμπερτ, ανακοίνωσε το επόμενο επαγγελματικό του βήμα μετά το τέλος του «The Late Show».

Συγκεκριμένα, ο Στίβεν Κόλμπερτ ανακοίνωσε πως θα γράψει μια νέα ταινία στον κόσμο του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», με προσωρινό τίτλο «The Lord of the Rings: Shadow of the Past».

Η ανακοίνωση έγινε μέσω βίντεο στο διαδίκτυο από τον σκηνοθέτη Πίτερ Τζάκσον, γνωστό για τις τριλογίες του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» και «Το Χόμπιτ».

Ο Στίβεν Κόλμπερτ, δήλωσε ότι η έμπνευσή του προήλθε από την επαναανάγνωση του βιβλίου «Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών: Η συντροφιά του δαχτυλιδιού», επικεντρωμένος στα κεφάλαια που δεν είχαν προσαρμοστεί στην πρώτη ταινία.





Στίβεν Κόλμπερτ: Η ιστορία και οι συνεργάτες του για την ταινία

Η ταινία θα ακολουθεί τα βήματα των Σαμ, Μέρι και Πίπιν 14 χρόνια μετά τα γεγονότα του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» και το σενάριο θα γραφτεί από τον Κόλμπερτ, τη Φιλίπα Μπόγιενς και τον Peter McGee, με παραγωγούς τον Τζάκσον και την ομάδα παραγωγής των προηγούμενων ταινιών.

Ο Κόλμπερτ συνεργάστηκε με τον γιο του για το πρώτο πλάνο της ιστορίας και τόνισε ότι στόχος του ήταν να δημιουργήσει μια ταινία πιστή τόσο στα βιβλία όσο και στις ταινίες.

Ο διάσημος κωμικός, είχε δηλώσει ότι το τέλος του «Late Show» του έδωσε τελικά τον χρόνο να αφοσιωθεί στο νέο του πρότζεκτ, με τον Τζάκσον να σχολιάζει χιουμοριστικά ότι η ελευθερία του είναι «πολύ τυχερή συγκυρία».

Η νέα ταινία αναμένεται να προσφέρει στους θαυμαστές μια φρέσκια ματιά σε ιστορίες που δεν είχαν δει το φως της μεγάλης οθόνης, συνδέοντας αρμονικά το παλιό με το νέο σύμπαν της Μέσης Γης.

Με πληροφορίες από Guardian