Στίβεν Κινγκ: Να ακυρωθούν τα Όσκαρ

Να ακυρωθούν τα Όσκαρ ζητά ο Στίβεν Κινγκ, γράφοντας στα social media: «Καμία λάμψη με το Λος Άντζελες να φλέγεται».

Ο Αμερικανός συγγραφέας βιβλίων τρόμου προέτρεψε την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών να ακυρώσει την τελετή απονομής των βραβείων μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Λος Άντζελες.

«Δεν ψηφίζω για τα Όσκαρ φέτος» έγραψε ο Στίβεν Κινγκ στο Bluesky, την κοινωνική πλατφόρμα στην οποία συμμετέχει μετά την απομάκρυνση του από το X πρόσφατα. «Κατά την ταπεινή μου άποψη θα πρέπει να την ακυρώσουν. Καμία λάμψη με το Λος Άντζελες να φλέγεται» συμπλήρωσε.

Not voting in the Oscars this year. IMHO they should cancel them. No glitz with Los Angeles on fire.