Στη Γερουσία ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ: Σφοδρή κριτική για την υπόθεση Κερκ και τον φάκελο Επσταϊν

Ενώπιον της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας βρέθηκε ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ.

Η ακρόαση σημαδεύτηκε από έντονες επικρίσεις για τον χειρισμό της έρευνας για τη δολοφονία του ακροδεξιού σχολιαστή Τσάρλι Κερκ όσο και στην απόφαση να μη δοθούν στη δημοσιότητα νέα στοιχεία από τον φάκελο του Τζέφρι Επσταϊν, του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή.

«Δεν πρόκειται να παραιτηθώ», δήλωσε ο Πατέλ στην εισαγωγική του τοποθέτηση, υποστηρίζοντας ότι επί των ημερών του αυξήθηκαν οι συλλήψεις για βίαια εγκλήματα και οι κατασχέσεις παράνομων όπλων.

Η ακρόαση ξεκίνησε με τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο της επιτροπής, Τσακ Γκράσλεϊ, να ζητά εξηγήσεις για τον Επσταϊν. Ρώτησε αν είχε υπάρξει πληροφοριοδότης για τις αμερικανικές ή ξένες υπηρεσίες και ποιες κυβερνήσεις μπορεί να τον είχαν στρατολογήσει. Ο Πατέλ απάντησε ότι το μόνο βέβαιο είναι πως «δεν ήταν ποτέ πηγή του FBI».

Στη συνέχεια, οι Ρεπουμπλικανοί μετέφεραν τη συζήτηση σε άλλα θέματα: από την οικογένεια Μπάιντεν και καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά πρακτόρων, μέχρι την τρομοκρατία και τους ανήλικους μετανάστες.

Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ άφησε στην άκρη τις επικρίσεις για τον χειρισμό της έρευνας στην υπόθεση Κερκ και στάθηκε στον ρόλο των κοινωνικών δικτύων στη ριζοσπαστικοποίηση. Ζήτησε ενισχυμένη κρατική παρέμβαση για την απομάκρυνση επιβλαβούς περιεχομένου, με τον Πατέλ να συμφωνεί σχεδόν σε όλα. «Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα social media έχουν ξεφύγει πλήρως στο ζήτημα της ριζοσπαστικοποίησης», ανέφερε.

Η Δημοκρατική γερουσιαστής Έιμι Κλόμπουτσαρ συνέδεσε τη δολοφονία Κερκ με την αυξανόμενη πολιτική βία στις ΗΠΑ. Υπενθύμισε τη δολοφονία της Δημοκρατικής βουλευτού Μινεσότα, Μελίσα Χόρτμαν, και του συζύγου της τον Ιούνιο, καθώς και το πρόσφατο περιστατικό με πυροβολισμούς σε καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη που άφησε δύο νεκρά παιδιά.

Κλείνοντας, ρώτησε ευθέως τον Πατέλ αν θα στήριζε μια ομοσπονδιακή απαγόρευση των ημιαυτόματων όπλων εφόδου. Εκείνος απάντησε ότι το FBI δεν εκφέρει άποψη για το περιεχόμενο της νομοθεσίας.

Κας Πατέλ: Έρευνα στο Discord

Ο Ρεπουμπλικανός Τζος Χόλεϊ έστρεψε την προσοχή στην ψηφιακή διάσταση της υπόθεσης Κερκ. Ο Πατέλ επιβεβαίωσε ότι ο Τάιλερ Ρόμπινσον, ο 22χρονος δράστης, είχε εμφανιστεί σε ομαδικό chat στην πλατφόρμα Discord, όπου φέρεται να παραδέχθηκε τη δολοφονία. Όπως είπε, οι αρχές θα εξετάσουν «όλους όσοι συμμετείχαν» στη συνομιλία, αριθμός που, όπως σημείωσε, είναι «πολύ μεγαλύτερος από τους είκοσι» που είχαν αρχικά αναφερθεί.

Σε ερώτηση αν η επίθεση μπορεί να συνδέεται με αντιχριστιανικά αισθήματα, ο Πατέλ απάντησε ότι οι πιο κοντινοί άνθρωποι στον ύποπτο «γνωρίζουν καλύτερα τις ιδέες και τις πεποιθήσεις του».

Παράλληλα, ο διευθυντής του FBI δέχεται έντονη πίεση για την άρνηση του υπουργείου Δικαιοσύνης να ανοίξει εκ νέου τον φάκελο Επσταϊν, μια απόφαση που έχει προκαλέσει οργή στο συντηρητικό στρατόπεδο.

Η θητεία του Πατέλ έχει σημαδευτεί από ανακατατάξεις που θεωρούνται προσπάθεια εναρμόνισης της υπηρεσίας με την ατζέντα Τραμπ. Δεκάδες ανώτεροι αξιωματούχοι έχουν αποχωρήσει τα τελευταία χρόνια.

Στη Γερουσία, ο Πατέλ θα βρεθεί αντιμέτωπος και με ερωτήσεις για την αγωγή τριών πρώην στελεχών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι απομακρύνθηκαν επειδή δεν θεωρούνταν «αρκετά πιστοί» στον Τραμπ. Ο ίδιος επιμένει ότι προτεραιότητά του είναι η διαφάνεια και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς τον οργανισμό, σε μια περίοδο όπου οι πιέσεις προς το FBI είναι πιο έντονες από ποτέ.

Με πληροφορίες από Reuters, BBC