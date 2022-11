Στη Γερουσία το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομοφυλοφίλων

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τσαρλς Ε. Σούμερ κατέθεσε τη Δευτέρα το Νομοσχέδιο για τον Σεβασμό του Γάμου, καθιερώνοντας μια πρώτη διαδικαστική ψηφοφορία για το νομοσχέδιο που θα κατοχυρώνει την ισότητα του γάμου σε ομοσπονδιακό νόμο.

Οι Δημοκρατικοί έχουν προειδοποιήσει ότι ο γάμος ομοφυλόφιλων και άλλα δικαιώματα θα μπορούσαν να τεθούν σε κίνδυνο μετά την ανατροπή του Roe Vs Wade, που επί σχεδόν 50 χρόνια ήταν η εγγύηση για το δικαίωμα στην άμβλωση στις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο η Βουλή ψήφισε υπέρ του νόμου για τον σεβασμό στον γάμο αλλά η Γερουσία καθυστέρησε την ψήφισή για το νομοσχέδιο μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές.

Τη Δευτέρα, ο Δημοκρατικός Σούμερ επανέλαβε ότι η απόφαση να καθυστερήσει η ψηφοφορία στη Γερουσία για το νομοσχέδιο - το οποίο διαπραγματεύτηκε σε δικομματική βάση - είχε ληφθεί για να διασφαλιστεί ότι υπήρχαν αρκετές ψήφοι για να περάσει το μέτρο.

«Θέλω να είμαι σαφής ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν είναι μια θεωρητική άσκηση», είπε ο Σούμερ από το βήμα της Γερουσίας. «Είναι αληθινό, γίνεται».

Ο νόμος περί σεβασμού του γάμου αναφέρει πως κάποιος θεωρείται παντρεμένος σε οποιαδήποτε πολιτεία, εφόσον ο γάμος είναι έγκυρος στην πολιτεία όπου τελέστηκε.

Το νομοσχέδιο καταργεί επίσης τον νόμο περί υπεράσπισης του γάμου του 1996, ο οποίος όριζε τον γάμο ως ένωση ενός άνδρα και μιας γυναίκας και επέτρεπε στις πολιτείες να μην αναγνωρίζουν τους γάμους ομοφύλων που πραγματοποιούνται σε άλλες πολιτείες.

Ο νόμος αυτό παρέμενε ακόμα στα χαρτιά παρά το γεγονός ότι κηρύχθηκε αντισυνταγματικός από την απόφαση Obergefell Vs Hodges.

«Ο νόμος για τον σεβασμό του γάμου είναι ένα απαραίτητο βήμα για να παρέχει σε εκατομμύρια ερωτευμένα ζευγάρια, συμπεριλαμβανομένων των ομόφυλων και διαφυλετικών, τη βεβαιότητα ότι θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν τις ίδιες ελευθερίες, τα δικαιώματα και τις ευθύνες που παρέχονται σε όλους τους γάμους», ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση Ρεμπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί γερουσιαστές.

«Μέσω δικομματικής συνεργασίας, δημιουργήσαμε μια γλώσσα κοινής λογικής για να επιβεβαιώσουμε ότι αυτή η νομοθεσία σέβεται και προστατεύει πλήρως τις θρησκευτικές ελευθερίες και διαφορετικές πεποιθήσεις των Αμερικανών, ενώ αφήνει ανεπηρέαστη την βασική αποστολή της νομοθεσίας για την προστασία της ισότητας του γάμου» συνέχισαν.

«Ανυπομονούμε να έρθει προς ψήφιση αυτή η νομοθεσία και είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η τροπολογία θα βοήθησε να κερδίσουμε την ευρεία, δικομματική υποστήριξη που απαιτείται για τη θέσπιση νόμου της κοινής μας νομοθεσίας».

Η ψήφιση στη Γερουσία απαιτεί 60 ψήφους για να αποφευχθεί μία πολιτική κωλυσιεργία.

Με την απόφαση ανατροπής τους Roe Vs Wade από το Ανώτατο Δικαστήριο, ο δικαστής Κλάρενς Τόμας ανέφερε ότι το ανώτατο δικαστήριο θα πρέπει επίσης να εξετάσει προηγούμενες αποφάσεις που νομιμοποιούσαν το δικαίωμα των παντρεμένων ζευγαριών να αγοράζουν και να χρησιμοποιούν αντισύλληψη χωρίς κυβερνητικούς περιορισμούς (Griswold Vs Κονέκτικατ), τις σχέσεις μεταξύ ομοφυλοφίλων (Λόρενς Vs Τέξας) και την ισότητα του γάμου (Obergefell Vs Χότζες).

Η γνώμη του Τόμας προκάλεσε συναγερμό μεταξύ των υποστηρικτών της ισότητας του γάμου, ιδιαίτερα με την προοπτική ενός Κογκρέσου ελεγχόμενου από τους Ρεπουμπλικάνους μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Ωστόσο, μετά τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών, οι Δημοκρατικοί διατηρούν τη δύναμή τους στη Γερουσία.

Ο δεύτερος γύρος της 6ης Δεκεμβρίου στη Τζόρτζια, μεταξύ του Δημοκρατικού γερουσιαστή Raphael G. Warnock και του Ρεπουμπλικανού Herschel Walker, θα καθορίσει εάν οι Δημοκρατικοί θα κερδίσουν μια 51η έδρα στη Γερουσία.

Ωστόσο ο έλεγχος της Βουλής παραμένει ασαφής καθώς κανένα κόμμα δεν έχει φτάσει ακόμη τις 218 έδρες που απαιτούνται για να κερδίσει την πλειοψηφία.

Με πληροφορίες της Washingtn Post