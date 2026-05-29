Στη φυλακή πρώην υψηλόβαθμος της CIA - Χρυσός αξίας 40 εκατ. δολαρίων βρέθηκε στο σπίτι του

Πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της CIA κατηγορείται ότι έκλεψε περισσότερες από 300 ράβδους χρυσού αξίας άνω των 40 εκατ. δολαρίων και τις έκρυβε στο σπίτι του στη Βιρτζίνια.

Ο David Rush συνελήφθη μετά από έρευνα του FBI, κατά την οποία οι αρχές εντόπισαν επίσης περίπου 2 εκατ. δολάρια σε μετρητά και δεκάδες πολυτελή ρολόγια, πολλά από αυτά Rolex.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο Rush, που φέρεται να κατείχε μέχρι πρόσφατα υψηλόβαθμη θέση στη CIA με πρόσβαση σε άκρως απόρρητες πληροφορίες, είχε ζητήσει από την αμερικανική κυβέρνηση μεγάλες ποσότητες χρυσού και ξένου συναλλάγματος για υποτιθέμενες υπηρεσιακές ανάγκες.

Όταν η CIA επιχείρησε να εντοπίσει τον χρυσό και τα χρήματα, δεν βρέθηκαν επίσημα στοιχεία που να εξηγούν πού είχαν καταλήξει, σύμφωνα με τα έγγραφα της υπόθεσης.

Κατά την έφοδο στο σπίτι του, το FBI κατέσχεσε 303 ράβδους χρυσού βάρους περίπου ενός κιλού η καθεμία.

Η CIA παρέπεμψε την υπόθεση στο FBI

Σύμφωνα με το FBI, η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από εσωτερικό έλεγχο της CIA, ο οποίος εντόπισε πιθανές παραβιάσεις του νόμου.

Η υπηρεσία φέρεται να μην μπορούσε να εντοπίσει ούτε τις ράβδους χρυσού ούτε σημαντικά ποσά ξένου συναλλάγματος που είχαν δοθεί στον Rush.

Παράλληλα, δεν υπήρχαν επίσημα αρχεία που να εξηγούν τι απέγιναν τα χρήματα και ο χρυσός που είχε παραλάβει για «υπηρεσιακούς σκοπούς».

Το FBI υποστηρίζει ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις πως ο Rush ιδιοποιήθηκε περιουσιακά στοιχεία του αμερικανικού Δημοσίου για προσωπική χρήση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό γιατί φέρεται να διατηρούσε τον χρυσό και τα μετρητά στο σπίτι του.

Ο δικηγόρος του αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση.

Οι ισχυρισμοί για ψεύτικο βιογραφικό

Η υπόθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν οι ερευνητές άρχισαν να εξετάζουν το παρελθόν του Rush.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο πρώην αξιωματούχος φέρεται να είχε πει ψέματα για την εκπαίδευση και τη στρατιωτική του θητεία όταν εργάστηκε στην αμερικανική κυβέρνηση.

Το FBI αναφέρει ότι παρουσιαζόταν ως πρώην πιλότος του Πολεμικού Ναυτικού και ισχυριζόταν ότι είχε αποφοιτήσει από τα πανεπιστήμια Clemson και Rensselaer Polytechnic Institute.

Η έρευνα, ωστόσο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν είχε εκπαιδευτεί ως πιλότος και δεν είχε φοιτήσει σε κανένα από τα δύο ιδρύματα.

Ο Rush παραμένει υπό κράτηση μέχρι την ακρόασή του σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Βιρτζίνια.

Με πληροφορίες από BBC