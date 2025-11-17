Στη φυλακή ο άνδρας που όρμησε στην Αριάνα Γκράντε στην πρεμιέρα του Wicked 2

Έναν 26χρονο Αυστραλό καταδίκασε σε εννέα ημέρες φυλάκιση δικαστήριο της Σιγκαπούρης, μετά το επεισόδιο στην πρεμιέρα του Wicked: For Good, όπου ο άνδρας πέρασε τα κιγκλιδώματα και όρμησε πάνω στην Αριάνα Γκράντε μπροστά στις κάμερες.

Ο Τζόνσον Γουέν παραδέχθηκε την ενοχή του για «δημόσια όχληση», έπειτα από το περιστατικό της περασμένης Πέμπτης, το οποίο έγινε viral. Στα βίντεο φαίνεται η συμπρωταγωνίστρια της Γκράντε, Σίνθια Ερίβο, να τρέχει να την προστατεύσει, πριν οι άνδρες ασφαλείας απομακρύνουν τον εισβολέα. Η Γκράντε –που έχει ζήσει τη φρίκη της τρομοκρατικής επίθεσης στο Μάντσεστερ το 2017– εμφανίστηκε σοκαρισμένη.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Γουέν δημοσίευσε το βίντεο στο Instagram του, όπου αυτοαποκαλείται «Troll Most Hated», γράφοντας: «Ευχαριστώ που με άφησες να ανέβω στο Yellow Carpet μαζί σου». Συνελήφθη το επόμενο πρωί και προφυλακίστηκε.

Οι εισαγγελείς τόνισαν ότι πρόκειται για άτομο που έχει κάνει κάτι αντίστοιχο και σε συναυλία της Κέιτι Πέρι. Ο δικαστής Κρίστοφερ Γκο έκρινε πως ο Γουέν αναζητά διαρκώς προσοχή «χωρίς καμία σκέψη για την ασφάλεια των άλλων». Ο ίδιος αρκέστηκε να πει στο δικαστήριο: «Δεν θα το ξανακάνω».

Στη Σιγκαπούρη, η συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να επιφέρει έως τρεις μήνες φυλάκιση ή πρόστιμο έως 2.000 δολάρια Σιγκαπούρης.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media, με πολλούς χρήστες να υπενθυμίζουν το τραύμα της Γκράντε μετά την έκρηξη στο Μάντσεστερ. Αντίθετα, η Ερίβο κέρδισε επαίνους για την άμεση αντίδρασή της.

Η ταινία Wicked: For Good, σε σκηνοθεσία Τζον Μ. Τσου, βγαίνει στις αίθουσες στις 21 Νοεμβρίου και επαναφέρει το δίδυμο Γκράντε–Ερίβο στους ρόλους που τους χάρισαν υποψηφιότητες για Όσκαρ.