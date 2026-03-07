Στη δημοσιότητα βίντεο με τον θανάσιμο πυροβολισμό πολίτη από πράκτορα της ICE στο Τέξας πέρυσι

Ένα νέο περιστατικό θανάσιμου πυροβολισμού Αμερικανού πολίτη από πράκτορα της ICE έχει αποκαλυφθεί τις τελευταίες ώρες, μετά τη δημοσιοποίηση σχετικού βίντεο.

Ο 23χρονος Αμερικανός Ρούμπεν Ρέι Μαρτίνεζ σκοτώθηκε από πυρά ενός πράκτορα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης των ΗΠΑ (ICE) στο Τέξας πέρυσι.

Στα πλάνα ακούγονται πυροβολισμοί όταν ο Μαρτίνεζ κινεί το αυτοκίνητό του προς τα εμπρός, ενώ οι πράκτορες προσπαθούν να τον σταματήσουν στις 15 Μαρτίου 2025, στο South Padre Island. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS), ο Μαρτίνεζ «επιτάχυνε» και «πάτησε σκόπιμα» έναν πράκτορα, οδηγώντας έναν δεύτερο να πυροβολήσει «σε αυτοάμυνα».

Ο Μαρτίνεζ απλώς περνούσε από το σημείο ενός τροχαίου ατυχήματος όπου οι πράκτορες ρύθμιζαν την κυκλοφορία. Οι δικηγόροι της οικογένειάς του υποστηρίζουν ότι τα νέα βίντεο «αμφισβητούν την επίσημη εκδοχή της ICE».

Το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας του Τέξας δημοσιοποίησε δεκάδες βίντεο από κάμερες σώματος και αναφορές της έρευνας. Τα πλάνα δείχνουν τον Μαρτίνεζ να κατεβάζει το παράθυρο του αυτοκινήτου του για να μιλήσει με έναν πράκτορα, ενώ το όχημά του κινείται αργά προς μια διασταύρωση. Ένας αστυνομικός φωνάζει: «Πού πάει;», και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακούγονται πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με τις τοξικολογικές εξετάσεις, στον οργανισμό του Μαρτίνεζ βρέθηκαν αλκοόλ και μαριχουάνα. Οι δικηγόροι της μητέρας του τονίζουν ότι το αυτοκίνητο κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα και ότι κανείς δεν βρισκόταν πάνω στο καπό ή μπροστά από το όχημα όταν πυροβολήθηκε, ενώ ο πράκτορας που πυροβόλησε δεν βρισκόταν σε κίνδυνο.

Τον περασμένο μήνα, σώμα ενόρκων στο Τέξας αποφάσισε να μην απαγγείλει κατηγορίες στον πράκτορα. Ένας φίλος και επιβάτης του Μαρτίνεζ δήλωσε ότι ο οδηγός δεν χτύπησε κανέναν με το αυτοκίνητό του και ότι οι πράκτορες πυροβόλησαν χωρίς προειδοποίηση.

Η μητέρα του, Ρέιτσελ Ρέγιες, που είχε ψηφίσει Τραμπ το 2024, δήλωσε ότι δεν έλαβε κανένα βίντεο ή αναφορά για τον θάνατο του γιου της. «Δεν κατηγορώ τον Τραμπ για τον θάνατο του γιου μου, αλλά πρέπει να αλλάξει το μοτίβο βίας και ατιμωρησίας σε αυτή την υπηρεσία», είπε.

Τον Ιανουάριο, δύο ακόμη Αμερικανοί πολίτες σκοτώθηκαν από πράκτορες μετανάστευσης στη Μινεσότα, προκαλώντας διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Οι δύο συμμετείχαν σε διαμαρτυρίες κατά των επιχειρήσεων σύλληψης μεταναστών της κυβέρνησης Τραμπ.