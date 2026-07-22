Στη Βρετανία, το σκόπιμο misgendering μπορεί να τιμωρείται στο Δημόσιο

Οι δημόσιοι υπάλληλοι στη Βρετανία μπορεί να αντιμετωπίζουν πειθαρχική διαδικασία αν αρνούνται σκόπιμα να χρησιμοποιήσουν το όνομα ή τις αντωνυμίες τρανς συναδέλφου τους, σύμφωνα με εμπιστευτική οδηγία του Cabinet Office που διέρρευσε.

Το έγγραφο, με την ένδειξη «official sensitive», περιγράφει πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται οι τρανς εργαζόμενοι στη δημόσια διοίκηση και αναφέρει ότι η εσκεμμένη χρήση παλιού ονόματος ή λάθος φύλου, όταν γίνεται για να αρνηθεί, να χλευάσει ή να ακυρώσει την ταυτότητα ενός τρανς ατόμου, είναι μη αποδεκτή και πρέπει να διερευνάται ως πιθανό πειθαρχικό παράπτωμα.

Η οδηγία κάνει όμως και μια σημαντική διάκριση: πριν ληφθούν μέτρα, θα πρέπει να εξετάζεται αν η λάθος αναφορά μπορεί να οφείλεται σε νευροδιαφορετικότητα, σε πρόβλημα μνήμης ή σε άλλο μη σκόπιμο λόγο. Με άλλα λόγια, το βάρος δεν πέφτει στο απλό λάθος, αλλά στην εσκεμμένη άρνηση αναγνώρισης.

Το θέμα ανοίγει σε ένα ήδη βαρύ βρετανικό τοπίο για τα τρανς δικαιώματα. Η οδηγία έχει αναθεωρηθεί μετά την απόφαση του βρετανικού Ανώτατου Δικαστηρίου, που έκρινε ότι ο όρος «sex» στον Equality Act αφορά το βιολογικό φύλο. Από τότε, δημόσιες υπηρεσίες, φιλανθρωπικές οργανώσεις, εργοδότες και φορείς προσπαθούν να προσαρμόσουν τις πολιτικές τους σε ένα νομικό πλαίσιο που περιορίζει ιδιαίτερα τη χρήση χώρων ενός φύλου από τρανς άτομα.

Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι τρανς δημόσιοι υπάλληλοι δεν μπορούν να χρησιμοποιούν εγκαταστάσεις του φύλου με το οποίο αυτοπροσδιορίζονται, όταν αυτές είναι χαρακτηρισμένες ως χώροι ενός φύλου. Αυτό σημαίνει ότι το Cabinet Office επιχειρεί να κρατήσει μαζί δύο γραμμές που πολιτικά συγκρούονται: από τη μία την εφαρμογή της νέας νομικής ερμηνείας για τους single-sex χώρους και από την άλλη την προστασία των τρανς εργαζομένων από εσκεμμένη παρενόχληση στο εργασιακό περιβάλλον.

Η διαρροή έρχεται ενώ η Equality and Human Rights Commission έχει ήδη καταρτίσει νέο κώδικα πρακτικής για υπηρεσίες, δημόσιες λειτουργίες και οργανώσεις. Ο κώδικας επιβεβαιώνει ότι, για να θεωρείται μια υπηρεσία single-sex βάσει του Equality Act, πρέπει να παρέχεται με βάση το βιολογικό φύλο. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζει ότι δύσκολα θα ήταν αναλογικό να βρεθεί ένα τρανς άτομο σε θέση όπου δεν υπάρχει καμία υπηρεσία που μπορεί να χρησιμοποιήσει.

Το ζήτημα έχει γίνει ένα από τα πιο φορτισμένα σημεία της βρετανικής δημόσιας ζωής. Οργανώσεις που στήριξαν την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου υποστηρίζουν ότι οι νέοι κανόνες απλώς αποσαφηνίζουν την εφαρμογή του νόμου. Τρανς οργανώσεις και σύμμαχοί τους προειδοποιούν ότι το πλαίσιο μπορεί να προκαλέσει μαζική ανασφάλεια, αποκλεισμό και νέες συγκρούσεις σε χώρους εργασίας, σχολεία, νοσοκομεία, φιλανθρωπικές οργανώσεις και δημόσιες υπηρεσίες.

Γι’ αυτό και η νέα οδηγία είναι πολιτικά ενδιαφέρουσα. Δεν αλλάζει τον νόμο. Δείχνει όμως πώς το βρετανικό Δημόσιο προσπαθεί να μεταφράσει έναν δικαστικό και ιδεολογικό πόλεμο στην καθημερινότητα ενός γραφείου: ποια τουαλέτα μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος, πώς τον φωνάζουν οι συνάδελφοί του, πότε ένα λάθος είναι απλώς λάθος και πότε γίνεται παρενόχληση.

Στην πράξη, το misgendering μπαίνει έτσι στο πειθαρχικό λεξιλόγιο της δημόσιας διοίκησης. Όχι ως γενική απαγόρευση κάθε λάθους, αλλά ως πιθανή παράβαση όταν γίνεται συνειδητά, επαναλαμβανόμενα και με σκοπό να ακυρώσει την ταυτότητα ενός τρανς εργαζομένου.

Με στοιχεία από The Times