Στη Βουδαπέστη, το Pride επιστρέφει μετά τον Όρμπαν αλλά ο φόβος δεν έφυγε ακόμα

Έναν χρόνο μετά το Budapest Pride που έγινε σύμβολο αντίστασης απέναντι στον , η ουγγρική LGBTQ+ κοινότητα επιστρέφει στους δρόμους της Βουδαπέστης σε ένα διαφορετικό πολιτικό τοπίο — αλλά όχι ακόμη σε μια πραγματικά ασφαλέστερη καθημερινότητα.

Το φετινό Pride είναι το πρώτο μετά την αποχώρηση του Όρμπαν από την εξουσία, ύστερα από 16 χρόνια δεξιού λαϊκισμού, κρατικής στοχοποίησης και συστηματικών περιορισμών στα LGBTQ+ δικαιώματα. Πέρυσι, περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι συμμετείχαν στην πορεία, παρά τις απειλές για πρόστιμα και τη χρήση τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου. Ήταν μια από τις πιο μαζικές απαντήσεις της ουγγρικής κοινωνίας στην προσπάθεια της τότε κυβέρνησης να περιορίσει το δικαίωμα στη δημόσια queer ορατότητα.

Φέτος, σύμφωνα με τους διοργανωτές, το κλίμα είναι πιο ανοιχτό, αλλά παραμένει βαθιά επιφυλακτικό. Η Πέτρα Μπουζάς, μέλος της οργανωτικής ομάδας του Budapest Pride, περιέγραψε τη φετινή πορεία ως μια στιγμή «ελπίδας, επιφυλακής και επιμονής». Η φράση συνοψίζει το παράδοξο της στιγμής: η πολιτική αλλαγή έχει δημιουργήσει προσδοκίες, όμως δεν έχει ακόμη μεταφραστεί σε συγκεκριμένες θεσμικές εγγυήσεις.

Ο νέος πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ έχει μιλήσει για μια Ουγγαρία όπου κανείς δεν θα στιγματίζεται επειδή αγαπά διαφορετικά από την πλειοψηφία, ενώ έχει καλέσει το Fidesz να βγει «από τα υπνοδωμάτια των Ούγγρων». Ωστόσο, η κυβέρνησή του δεν έχει ακόμη καταργήσει το νομοθετικό πλαίσιο της εποχής Όρμπαν, που περιόρισε την παρουσία LGBTQ+ θεμάτων στα σχολεία, στα media και στα βιβλιοπωλεία, έβαλε εμπόδια στις υιοθεσίες από ομόφυλα ζευγάρια και αρνήθηκε τη νομική αναγνώριση φύλου σε τρανς και ίντερσεξ ανθρώπους.

Αυτό ακριβώς κάνει το φετινό Budapest Pride τόσο σημαντικό. Δεν είναι μια απλή γιορτή μετά την πτώση ενός αυταρχικού ηγέτη. Είναι ένα τεστ για το αν η νέα Ουγγαρία θα περιοριστεί σε καλύτερο πολιτικό ύφος ή αν θα προχωρήσει σε πραγματική αποκατάσταση δικαιωμάτων.

Για την queer κοινότητα της χώρας, η αλλαγή εξουσίας δεν σβήνει αυτόματα τον φόβο που άφησε πίσω της μια δεκαεξαετία κρατικής προπαγάνδας. Πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να φοβούνται να μιλήσουν ανοιχτά για τη σχέση τους, την οικογένειά τους ή την ταυτότητά τους.

Στη Βουδαπέστη, λοιπόν, το Pride επιστρέφει χωρίς τον Όρμπαν στην πρωθυπουργία, αλλά με τους νόμους και το κοινωνικό ίζημα της εποχής του ακόμη παρόντα.

Και γι’ αυτό η φετινή πορεία δεν είναι το τέλος μιας σκοτεινής περιόδου. Είναι η αρχή της μάχης για να αποδειχθεί ότι η πολιτική αλλαγή μπορεί να γίνει πραγματική ελευθερία.

με στοιχεία από Guardian