Στη βασιλική οικογένεια του Κατάρ η θρυλική βίλα του Μπερλουσκόνι, γνωστή για τα διαβόητα πάρτι «bunga bunga»

Ένα από τα πιο διαβόητα ακίνητα της ιταλικής πολιτικής σκηνής φαίνεται πως βρήκε νέο ιδιοκτήτη.

Ο πρώην πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, Hamad bin Jassim bin Jabr Al Thani, απέκτησε τη Villa Certosa, την πολυτελή έπαυλη του Ιταλού πρωθυπουργού, Σίλβιο Μπερλουσκόνι στη Σαρδηνία, έναντι 350 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας La Repubblica.

Η πώληση πραγματοποιήθηκε περίπου έναν χρόνο μετά την απόφαση της οικογένειας Μπερλουσκόνι να διαθέσει το ακίνητο προς πώληση.

Η βίλα, η οποία δεσπόζει πάνω από τον Κόλπο Marinella, λειτουργούσε ως άτυπη θερινή έδρα του Μπερλουσκόνι κατά τη διάρκεια της πολιτικής του κυριαρχίας. Έγινε παγκοσμίως γνωστή εξαιτίας των περίφημων πάρτι «bunga bunga», που προκάλεσαν έντονες πολιτικές και δικαστικές αντιδράσεις στην Ιταλία.

Φωτογραφία της βίλας από ψηλά/Πηγή: YouTube Screenshot - URBEX ADDICTED

Οι εκδηλώσεις αυτές συνδέθηκαν με δικαστική υπόθεση που αφορούσε κατηγορίες για ανήλικη πορνεία, διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας. Ο Μπερλουσκόνι τελικά αθωώθηκε, σε αντίθεση με την πρώην οδοντοτεχνίτρια και τηλεοπτική προσωπικότητα Nicole Minetti, η οποία καταδικάστηκε για τον ρόλο της στην εξεύρεση γυναικών για τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις.

Η υπόθεση επανήλθε πρόσφατα στην επικαιρότητα, προκαλώντας πολιτικές αντιπαραθέσεις που έφτασαν έως το υπουργείο Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Μελόνι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η αγορά της Villa Certosa πραγματοποιήθηκε μέσω επενδυτικού σχήματος με έδρα το Λουξεμβούργο, το οποίο συνδέεται με την οικογένεια Al Thani, τη δυναστεία που κυβερνά το Κατάρ εδώ και περισσότερα από 150 χρόνια.

Η εξαγορά ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της οικογένειας στη Σαρδηνία, όπου διαθέτει ήδη σημαντικές επενδύσεις στον τουρισμό πολυτελείας και στον τομέα της υγείας, μεταξύ άλλων μέσω του νοσοκομείου Mater Olbia.

Η πώληση της βίλας συμβάλλει επίσης στη διευθέτηση της οικονομικής κληρονομιάς του Μπερλουσκόνι, οι κληρονόμοι του οποίου συνεχίζουν να υλοποιούν τη διαθήκη του μετά τον θάνατό του το 2023.

Μεταξύ των μεγαλύτερων κληροδοτημάτων που άφησε ο Ιταλός μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης περιλαμβάνονται από 100 εκατ. ευρώ στην πρώην σύντροφό του Μάρτα Φασίνα και στον αδελφό του Πάολο Μπερλουσκόνι.

Με πληροφορίες από Politico