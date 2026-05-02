Steven Pruitt: Ο άνθρωπος που με 6 εκατ. edits έχει επηρεάσει το ένα τρίτο της Wikipedia

Για εκατομμύρια χρήστες, η Wikipedia είναι από τις βασικές πηγές ενημέρωσης στο διαδίκτυο. Όμως μεγάλο μέρος του περιεχομένου της φέρει την υπογραφή ενός μόνο ανθρώπου, του Steven Pruitt, του πιο παραγωγικού συντάκτη στην ιστορία της πλατφόρμας.

Με το διαδικτυακό ψευδώνυμο «Ser Amantio di Nicolao», ο Pruitt δραστηριοποιείται από το 2004 και έχει πραγματοποιήσει πάνω από έξι εκατομμύρια παρεμβάσεις στο περιεχόμενο της αγγλόφωνης έκδοσης, ενώ έχει δημιουργήσει περισσότερα από 33.000 λήμματα. Η συμβολή του εκτείνεται σε περίπου το ένα τρίτο των άρθρων, κυρίως με διορθώσεις στη γλώσσα, τις παραπομπές και τη δομή των κειμένων, αλλά και με τη δημιουργία νέου περιεχομένου.

Η επιρροή του έχει αναγνωριστεί και εκτός της κοινότητας της Wikipedia. Το 2017, το περιοδικό Time τον συμπεριέλαβε στη λίστα με τα 25 πιο σημαντικά πρόσωπα του διαδικτύου, μαζί με προσωπικότητες όπως ο Ντόναλντ Τραμπ και η Κιμ Καρντάσιαν.

Ο ιδρυτής της Wikipedia, Jimmy Wales, έχει συναντήσει τον Pruitt και χαρακτηρίζει τη δραστηριότητά του «εξαιρετικά παραγωγική». Ωστόσο, επισημαίνει ότι η λειτουργία της εγκυκλοπαίδειας δεν εξαρτάται από έναν μόνο συντάκτη. Όπως σημειώνει, η Wikipedia λειτουργεί χάρη στη συνύπαρξη διαφορετικών τύπων συντακτών, από όσους κάνουν μαζικές διορθώσεις έως εκείνους που αφιερώνουν χρόνο σε εις βάθος έρευνα και συγγραφή.

Γεννημένος το 1984 στο Σαν Αντόνιο του Τέξας, ο Pruitt μεγάλωσε στη Βιρτζίνια. Σπούδασε ιστορία της τέχνης και το πρώτο του λήμμα αφορούσε έναν μακρινό συγγενή του, τον Peter Francisco, ήρωα του Αμερικανικού Πολέμου της Ανεξαρτησίας.

Σήμερα αφιερώνει αρκετές ώρες καθημερινά στη Wikipedia, χρησιμοποιώντας λογισμικά εργαλεία που του επιτρέπουν να εντοπίζει και να διορθώνει συστηματικά τεχνικά ζητήματα, όπως σφάλματα σε παραπομπές ή ασυνέπειες στη μορφοποίηση. Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία «Women in Red», η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της παρουσίας γυναικών στην εγκυκλοπαίδεια μέσω δημιουργίας νέων λημμάτων.

Ο Jimmy Wales απορρίπτει την άποψη ότι ένα μεγάλο μέρος της Wikipedia έχει γραφτεί από έναν άνθρωπο. Όπως σημειώνει, ο Pruitt έχει συμβάλει σε τεράστιο όγκο περιεχομένου, κυρίως μέσω διορθώσεων και τεχνικής επιμέλειας, κάτι που θεωρεί καθοριστικό για τη λειτουργία της πλατφόρμας.

Σε συνέντευξή του το 2019 στην εκπομπή CBS Mornings, ο Pruitt εξήγησε ότι το βασικό του κίνητρο είναι η ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση. Όπως ανέφερε, η εμπειρία της μητέρας του που μεγάλωσε στη Σοβιετική Ένωση τον έκανε να αντιληφθεί τη σημασία της ελεύθερης πληροφόρησης και της διάθεσης της γνώσης χωρίς περιορισμούς.

Παρά την έκταση της συνεισφοράς του, ο ίδιος αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης κοινότητας που διατηρεί και εξελίσσει καθημερινά τη Wikipedia, μία από τις σημαντικότερες ψηφιακές πηγές γνώσης παγκοσμίως.

Με πληροφορίες από BBC Science Focus