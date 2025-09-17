Στενή πολιορκία στη Γάζα: 600.000 άμαχοι εγκλωβισμένοι απέναντι στα τανκς του Ισραήλ

Η Γάζα βιώνει μια από τις πιο σκοτεινές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της. Δύο χρόνια πολέμου έχουν μετατρέψει την πόλη σε σωρό ερειπίων, με την ισραηλινή στρατιωτική μηχανή να προελαύνει και να περικυκλώνει ολοένα και περισσότερες συνοικίες.

Την ίδια ώρα, εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι παραμένουν εγκλωβισμένοι σε μια πολιορκημένη πόλη που έχει χάσει σχεδόν όλες τις βασικές της υποδομές: σχολεία, νοσοκομεία, ύδρευση και ηλεκτροδότηση.

Οι διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν ότι η κατάσταση έχει ξεπεράσει κάθε όριο ανθρωπιστικής κρίσης, ενώ η UNICEF κάνει λόγο για «απάνθρωπες συνθήκες» στις οποίες βρίσκονται χιλιάδες παιδιά και οικογένειες χωρίς διέξοδο διαφυγής.

Δραματικοί αριθμοί απωλειών

200.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στα δύο χρόνια πολέμου.

43.000 παιδιά σκοτώθηκαν μέσα σε 15 μήνες συγκρούσεων.

387 πολίτες, ανάμεσά τους 138 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους μόνο από τις 7 Σεπτεμβρίου.

Τουλάχιστον 48 όμηροι εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, με εκτιμήσεις ότι 25 είναι ήδη νεκροί.

Φωτ.: EPA

Καταστροφή σε υποδομές

92% των σχολείων στη Γάζα έχουν ισοπεδωθεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές.

94% των νοσοκομείων έχουν βγει εκτός λειτουργίας, με μόλις πέντε να παραμένουν στοιχειωδώς ανοιχτά.

Από την έναρξη της επίθεσης, έχουν πέσει στη Λωρίδα περίπου 120.000 τόνοι εκρηκτικών, ισοδύναμοι με δεκάδες ατομικές βόμβες τύπου Χιροσίμα.

Ο συνολικός πληθυσμός της πόλης έχει σχεδόν διπλασιαστεί: από 450.000 κατοίκους πριν τον πόλεμο, σήμερα φτάνει τους 600.000 λόγω των εκτοπισμένων που κατέφυγαν εκεί. Οι οργανισμοί προειδοποιούν ότι η κατάσταση είναι «απάνθρωπη», με χιλιάδες οικογένειες και παιδιά χωρίς καταφύγιο, τροφή και ιατρική περίθαλψη.

Οι μαχητές και η πολιορκία

Περίπου 3.000 μαχητές της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών οργανώσεων εκτιμάται ότι βρίσκονται στην πόλη, γεγονός που εντείνει τις ισραηλινές επιχειρήσεις. Ο στρατός του Ισραήλ καλεί σε μαζική εκκένωση περιοχών, ενώ διεθνείς φορείς καταγγέλλουν ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ασφαλείς διέξοδοι.

Η πολιορκία της Γάζας αναδεικνύεται σε μια από τις πιο σοβαρές ανθρωπιστικές τραγωδίες των τελευταίων δεκαετιών, με τις απώλειες αμάχων και την καταστροφή υποδομών να ξεπερνούν κάθε προηγούμενο.