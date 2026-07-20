Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ ζητούν διεθνή στήριξη, το Ιράν κλιμακώνει τις επιθέσεις

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να εντείνει τις προσπάθειές της για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας ότι η ασφάλεια της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού αποτελεί ζήτημα παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

Σε δηλώσεις του πριν από την αναχώρησή του για τις Φιλιππίνες, όπου πρόκειται να συμμετάσχει σε διεθνή συνάντηση, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της ελεύθερης διέλευσης των πλοίων, επισημαίνοντας παράλληλα πως και οι υπόλοιπες χώρες θα πρέπει να συμβάλουν ενεργά, είτε με επιχειρησιακά μέσα είτε με οικονομική στήριξη.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υποστήριξε ότι ορισμένοι κύκλοι στην Τεχεράνη επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν τα Στενά του Ορμούζ ως μοχλό πίεσης απέναντι στη διεθνή κοινότητα. Παράλληλα, επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να θεωρούν τη διπλωματία ως την προτιμότερη οδό για την αποκλιμάκωση της κρίσης, παρά τη συνεχιζόμενη ένταση στην περιοχή.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, ο Ρούμπιο τόνισε ότι η Ουάσιγκτον παραμένει ανοιχτή σε κάθε διπλωματική πρωτοβουλία. Ωστόσο, σημείωσε πως δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος εφόσον δεν τηρούνται οι όροι των συμφωνιών, αναφερόμενος στη συμφωνία-πλαίσιο που είχε επιτευχθεί στα μέσα Ιουνίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά ουσιαστικά κατέρρευσε μετά την αναζωπύρωση των συγκρούσεων στις αρχές Ιουλίου.

Οι Φρουροί της Επανάστασης σταμάτησαν δύο δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν στην ακινητοποίηση δύο δεξαμενόπλοιων που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, επιχείρησαν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την απαιτούμενη άδεια και μέσω διαδρομής που χαρακτηρίστηκε μη ασφαλής. Η σχετική ανακοίνωση μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση και το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Παράλληλα, οι ίδιες πηγές μετέδωσαν ότι οι Φρουροί της Επανάστασης ανέλαβαν την ευθύνη για πυραυλική επίθεση εναντίον στρατιωτικών αεροσκαφών των ΗΠΑ που βρίσκονταν σε αεροδρόμιο στην Άκαμπα της Ιορδανίας. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης, στόχος αποτέλεσαν μεταγωγικά αεροσκάφη και αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου, τα οποία υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί προέρχονται από ιρανικές κρατικές πηγές.