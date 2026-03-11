Στενά του Ορμούζ: Νέες επιθέσεις με βλήματα σε φορτηγά πλοία - Σε αναβρασμό οι αγορές πετρελαίου

Τρία πλοία χτυπήθηκαν από άγνωστης προέλευσης βλήματα στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ασφαλιστικές εταιρείες και ναυτιλιακές πηγές.

Στο ένα από αυτά εκδηλώθηκε πυρκαγιά και τα περισσότερα μέλη του πληρώματος αναγκάσθηκαν να το εγκαταλείψουν.

Το φορτηγό πλοίο Mayuree Naree με σημαία Ταϊλάνδης δέχθηκε επίθεση σε απόσταση 11 περίπου ναυτικών μιλίων βόρεια του Ομάν, σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές.

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας United ⁠Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) ανακοίνωσε αργότερα σχετικά με το περιστατικό ότι η πυρκαγιά κατασβέσθηκε και ότι δεν υπήρξε περιβαλλοντική ρύπανση. Το αναγκαίο πλήρωμα παραμένει επί του πλοίου.

Νωρίτερα το υπό ιαπωνική σημαία πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων One Majesty δέχθηκε επίθεση με άγνωστης προέλευσης βλήμα σε απόσταση 25 ναυτικών μιλίων βορειοδυτικά του Ρας Αλ Χαΐμαχ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και το πλοίο κατευθύνεται προς ασφαλές αγκυροβόλιο.

Ενα τρίτο φορτηγό πλοίο επλήγη επίσης, από άγνωστη προέλευσης βλήμα σε απόσταση 50 περίπου μιλίων βορειοδυτικά του Ντουμπάι, σύμφωνα με πληροφορίες ασφαλιστικών εταιρειών. Το βλήμα έπληξε το κύτος του υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ Star Gwyneth, σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης κινδύνων Vanguard. Το πλήρωμα είναι ασφαλές.

Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν 16 ιρανικά πλοία

Υπενθυμίζεται πως ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε και κατέστρεψε 16 ιρανικά πλοία που τοποθετούν νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, μετά από αναφορές ότι το Ιράν είχε ξεκινήσει την τοποθέτηση ναρκών.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN, το Ιράν τις τελευταίες ημέρες τοποθέτησε δεκάδες νάρκες και έχει τη δυνατότητα να τοποθετήσει εκατοντάδες ακόμη, στα Στενά του Ορμούζ.

Μέσω των Στενών του Ορμούζ περνά περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου, και οι Φρουροί της Επανάστασης, προειδοποίησαν ότι αν συνεχιστούν οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις, δεν θα επιτρέψει να φύγει ούτε ένα λίτρο πετρελαίου από την περιοχή.

Οι αποστολές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή έχουν μπλοκαριστεί από τις επιθέσεις πριν από 11 ημέρες, προκαλώντας εκτόξευση των τιμών και σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές.

Η ευαισθησία της αγοράς πετρελαίου επιβεβαιώθηκε όταν μια σύντομη ανάρτηση του Αμερικανού υπουργού Ενέργειας, που αργότερα διαγράφηκε, προκάλεσε απότομες διακυμάνσεις στις τιμές, με τις μετοχές συνδεδεμένες με το πετρέλαιο να χάνουν εκατομμύρια δολάρια σε λίγα λεπτά.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, η Υδρογραφική Ναυτική Δύναμη των ΗΠΑ συνοδεύει πλοίο-πετρελαιοφόρο στο Στενό του Ορμούζ για να διασφαλίσει τη ροή πετρελαίου προς τις παγκόσμιες αγορές, ωστόσο η κυβέρνηση διευκρίνισε ότι καμία τέτοια αποστολή δεν έχει πραγματοποιηθεί. Εκπρόσωπος της Ιρανικής Φρουράς δήλωσε ότι «οποιαδήποτε κίνηση του αμερικανικού στόλου και των συμμάχων του θα σταματήσει από πυραύλους και drone μας».

Σε ενημέρωση του Πενταγώνου, ο στρατηγός Νταν Κέιν ανέφερε ότι εξετάζονται διάφορες επιλογές για την ασφαλή διέλευση πλοίων, ενώ ο υπουργός Πιτ Χέγκεθ, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια του Ιράν να σταματήσει τη ροή πετρελαίου θα αντιμετωπιστεί με πολύ πιο ισχυρές επιθέσεις από τις προηγούμενες.

Με πληροφορίες από Guardian