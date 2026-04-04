Στενά του Ορμούζ: «Κι άλλα πλοία πέρασαν» τις τελευταίες ώρες - Τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή

Τρία δεξαμενόπλοια, που εμφανίζονταν υπό διαχείριση του Ομάν, ένα γαλλικό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ένα ιαπωνικό πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, διέσχισαν από την Πέμπτη τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ναυτιλιακά δεδομένα.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την πολιτική του Ιράν να επιτρέπει τον διάπλου του Στενού σε σκάφη που προέρχονται από «μη εχθρικές» χώρες.

Το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ όταν ξεκίνησαν τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα, στα τέλη Φεβρουαρίου, όμως αργότερα ανέφερε ότι θα επέτρεπε να περάσουν πλοία που δεν έχουν σχέση με τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ.

Οι αγορές πετρελαίου και εμπορευμάτων αναζητούν εναγωνίως ενδείξεις ότι η κυκλοφορία στα Στενά αποκαθίσταται. Αρκετά δεξαμενόπλοια και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων κατάφεραν να διαφύγουν από τον αποκλεισμό τις προηγούμενες εβδομάδες, αλλά στη συνέχεια η ναυσιπλοΐα στην περιοχή παρέλυσε εντελώς.

Ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων της γαλλικής CMA CGM διήλθε από τα Στενά την Πέμπτη, την ημέρα που ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι μόνο οι διπλωματικές προσπάθειες, και όχι μια στρατιωτική επιχείρηση, θα μπορούσαν να ανοίξουν το πέρασμα.

Το γαλλικό σκάφος άλλαξε τον προορισμό του στο Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης (AIS) σε «Owner France» (Ιδιοκτησία Γαλλίας) πριν εισέλθει στα ιρανικά χωρικά ύδατα, γνωστοποιώντας την εθνικότητά του στις ιρανικές αρχές.

Ποια πλοία πέρασαν τα Στενά του Ορμούζ

Τα πλοία φαίνεται ότι έκλεισαν τους πομπούς AIS κατά τη διάρκεια του διάπλου, επειδή το σήμα τους χάθηκε στα ραντάρ εντοπισμού.

Επίσης, δύο πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα και ένα πλοίο μεταφοράς LNG που ανήκαν στην Oman Shipping Management βγήκαν από τον Κόλπο την Πέμπτη, με στοιχεία των υπηρεσιών εντοπισμού MarineTraffic και ⁠LSEG.

Η ιαπωνική εταιρεία O.S.K. Lines ανέφερε χθες ότι το τάνκερ LNG Sohar, του οποίου είναι συνιδιοκτήτρια, πέρασε τα Στενά. Πρόκειται για το πρώτο ιαπωνικό και το πρώτο τάνκερ LNG που βγαίνει από το Ορμούζ από την έναρξη του πολέμου. Το Sohar, που βρισκόταν στον Κόλπο από τις 25 Φεβρουαρίου, ήταν κενό φορτίου όταν διέσχισε το πέρασμα.

Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας απέφυγε να διευκρινίσει πότε έγινε ο διάπλους και αν προηγήθηκαν διαπραγματεύσεις.

Μέχρι και χθες το πρωί περίπου 45 πλοία ιδιοκτησίας ή διαχείρισης ιαπωνικών εταιρειών παρέμεναν εγκλωβισμένα στην περιοχή, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών της Ιαπωνίας.

Ένα άλλο τάνκερ LPG της Mitsui, το Green Sanvi, έφυγε από τον Κόλπο περνώντας από ιρανικά χωρικά ύδατα νωρίτερα. Έφερε σημαία Ινδίας και το σήμα του ανέφερε «Πλοίο Ινδίας, Πλήρωμα Ινδίας».

Το υπό σημαία Παναμά Danisa, ένα πολύ μεγάλο πλοίο μεταφοράς φυσικού αερίου, πέρασε από την ίδια διαδρομή, με προορισμό την Κίνα, σύμφωνα με τα στοιχεία.

