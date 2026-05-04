Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν θα θεωρήσει οποιαδήποτε «ανάμιξη» των ΗΠΑ «παραβίαση» της εκεχειρίας

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε σήμερα ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε «αμερικανική ανάμιξη» στα Στενά του Ορμούζ «παραβίαση» της κατάπαυσης του πυρός.

Η προειδοποίηση έρχεται μετά την αναγγελία του Ντόναλντ Τραμπ πως σχεδιάζεται ναυτική επιχείρηση συνοδείας πλοίων αποκλεισμένων στον Κόλπο.

«Προειδοποίηση: Οποιαδήποτε αμερικανική ανάμιξη στο νέο ναυτικό καθεστώς στα Στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός», τόνισε στα αγγλικά και στα περσικά μέσω X ο Εμπραχίμ Αζιζί, πρόεδρος της επιτροπής του ιρανικού κοινοβουλίου που είναι αρμόδια για υποθέσεις εθνικής ασφαλείας.

Απεγκλωβισμό πλοίων στα Στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Τραμπ

Με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε πως θέτει σε ισχύ την «επιχείρηση Project Freedom» για τα πλοία, που παραμένουν εγκλωβισμένα στα Στενά του Ορμούζ.

Στην ανάρτησή του αναφέρει αρχικά πως «χώρες απ' όλο τον κόσμο έχουν ζητήσει από τις ΗΠΑ να βοηθήσουν στην απελευθέρωση των πλοίων τους, τα οποία έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ».

«Η διαδικασία αυτή, με την ονομασία 'Project Freedom', θα ξεκινήσει το πρωί της Δευτέρας, ώρα Μέσης Ανατολής. Είμαι πλήρως ενήμερος ότι οι εκπρόσωποί μου βρίσκονται σε πολύ θετικές συνομιλίες με το Ιράν, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε κάτι θετικό για όλους» σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το σχέδιο του Ιράν και η άρνηση των ΗΠΑ

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η νέα πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου «δεν είναι αποδεκτή», σε συνέντευξή του στο ισραηλινό μέσο Kan News.

Όπως ανέφερε, έχει ήδη μελετήσει το σχέδιο που κατέθεσε η Τεχεράνη και δεν τον ικανοποιεί.

Το σχέδιο περιλαμβάνει αμοιβαία δέσμευση μη επιθετικότητας, με το Ιράν να απέχει από επιθέσεις, με αντάλλαγμα οι ΗΠΑ και το Ισραήλ να μην προχωρούν σε στρατιωτικά πλήγματα κατά της Τεχεράνης και των συμμάχων της.

Παράλληλα, απορρίπτεται το ενδεχόμενο αποσυναρμολόγησης της πυρηνικής υποδομής της χώρας ή καταστροφής των εγκαταστάσεών της, ενώ προβλέπεται η σταδιακή άρση των κυρώσεων, με αποδέσμευση «παγωμένων» κεφαλαίων.

Σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα, το Ιράν προτείνει την επιστροφή στον εμπλουτισμό ουρανίου στο 3,6%, μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, βάσει της λεγόμενης αρχής «μηδενικής αποθήκευσης».