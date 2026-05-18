Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν ιδρύει αρχή διέλευσης για να εισπράττει τέλη από τα πλοία

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν ανακοίνωσε τη Δευτέρα τη δημιουργία επίσημου λογαριασμού στο X για την Persian Gulf Strait Authority (PGSA), τον φορέα που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, θα διαχειρίζεται τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ και θα εισπράττει τέλη διέλευσης.

Τα πλοία που επιθυμούν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μέσω της επίσημης ηλεκτρονικής διεύθυνσης της PGSA, καταθέτοντας στοιχεία ιδιοκτησίας, ασφαλιστικές πληροφορίες, καταλόγους πληρώματος, δηλώσεις φορτίου και το προβλεπόμενο δρομολόγιο.

Η άδεια διέλευσης εκδίδεται μόνο αφού εγκριθεί η αίτηση από την αρχή και καταβληθεί σχετικό τέλος. Μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιευθεί επίσημος τιμοκατάλογος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ορισμένα πλοία έχουν ήδη πληρώσει έως και 2 εκατ. δολάρια (1,7 εκατ. ευρώ) για κάθε διέλευση, με τις πληρωμές να γίνονται σε κινεζικά γουάν.

Η αρχή λειτουργεί ως διοικητικός μηχανισμός σε συνεργασία με το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC Navy), το οποίο ελέγχει φυσικά τη διέλευση από τη θαλάσσια οδό. Οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν χαρακτηριστεί ξένη τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ, την ΕΕ και άλλες χώρες.

Η ανακοίνωση ήρθε έπειτα από εβδομάδες σύγχυσης και αυξημένου κινδύνου για τα πλοία που κινούνται στα στενά. Αφότου η Τεχεράνη ανακοίνωσε τον Μάρτιο ότι θα επιβάλλει χρεώσεις για ασφαλή διέλευση, επιτήδειοι άρχισαν να προσφέρουν ανεπίσημα έγγραφα διέλευσης ζητώντας πληρωμές σε κρυπτονομίσματα.

Η PGSA φαίνεται πως δημιουργήθηκε ώστε να αντικαταστήσει αυτή τη «γκρίζα αγορά» με ένα ενιαίο επίσημο σύστημα.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Αζίζι, δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι η Τεχεράνη έχει ετοιμάσει μηχανισμό διαχείρισης της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ μέσω ειδικά καθορισμένης ναυτιλιακής διαδρομής, προσθέτοντας ότι σύντομα θα ανακοινωθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Σε ανάρτησή του στο X ανέφερε ότι μόνο τα εμπορικά πλοία που συνεργάζονται με το Ιράν θα επωφελούνται από τον μηχανισμό, ενώ θα ισχύουν και σχετικές χρεώσεις.

Την ίδια ώρα, νέες διαφημιστικές πινακίδες στο μετρό της Τεχεράνης υποστηρίζουν ότι το Ιράν θα μπορούσε να αποκομίζει έως και 100 δισ. δολάρια ετησίως από τα έσοδα των Στενών του Ορμούζ.

Οι ΗΠΑ, τα κράτη του Κόλπου και ευρωπαϊκές χώρες έχουν απορρίψει τη νομιμότητα του ιρανικού καθεστώτος χρεώσεων. Περιφερειακές χώρες, οι ευρωπαίοι σύμμαχοί τους και οι ΗΠΑ έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα στενά πρέπει να διατηρηθεί χωρίς επιπλέον τέλη ή περιορισμούς.

Η θαλάσσια οδός, πλάτους περίπου 35 χιλιομέτρων στο στενότερο σημείο της, διακινούσε περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου πριν το Ιράν κλείσει ουσιαστικά τη διέλευση εμπορικών πλοίων με την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Στις 13 Απριλίου, το αμερικανικό ναυτικό επέβαλε δικό του αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο αριθμός των πετρελαιοφόρων που έχουν συγκεντρωθεί γύρω από το νησί Kharg - τον βασικό τερματικό σταθμό εξαγωγής αργού πετρελαίου του Ιράν - έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, γεγονός που δείχνει αυξανόμενη πίεση για τη μεταφορά των εγκλωβισμένων εξαγωγών πετρελαίου.

