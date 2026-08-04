Στενά του Ορμούζ: Χτυπήθηκε πλοίο ελληνικών συμφερόντων – Αγνοείται μέλος του πληρώματος

Άγνωστο βλήμα έπληξε το υπό σημαία Λιβερίας φορτηγό πλοίο «Minoan Pioneer» κοντά στις ακτές του Ομάν, ενώ έπλεε στα Στενά του Ορμούζ την Τρίτη, προκαλώντας πυρκαγιά.

Σύμφωνα με πηγές της ναυτιλιακής ασφάλειας, ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν αδιευκρίνιστες. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η προέλευση του βλήματος που έπληξε το πλοίο.

Greek-Interest Cargo Ship Hit by Missile in Strait of Hormuz – One Sailor Missing



A Liberian-flagged cargo ship linked to Greek interests was struck by a missile near the Strait of Hormuz on 4 August 2026, causing a fire in the engine room. One crew me...https://t.co/OYiHyHeFAP pic.twitter.com/eCMY4CSIBy — Greek City Times (@greekcitytimes) August 4, 2026

Η βρετανική εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακού κινδύνου Vanguard γνωστοποίησε ότι το βλήμα έπληξε το μηχανοστάσιο του πλοίου, ενώ η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στους χώρους ενδιαίτησης του πληρώματος.

Την ίδια ώρα, αγνοείται ο τρίτος μηχανικός του πλοίου, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για την τύχη του.

Το «Minoan Pioneer» διαχειρίζεται η ελληνικών συμφερόντων εταιρεία Modion Maritime Management.

Με πληροφορίες της ΕΡΤ, Reuters