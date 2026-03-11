Στενά του Ορμούζ: Ελληνόκτητο το ένα από τα τρία φορτηγά πλοία που χτυπήθηκαν από βλήματα

Σοβαρές εξελίξεις καταγράφονται στα Στενά του Ορμούζ, καθώς επιβεβαιώθηκε ότι ελληνόκτηκτο φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, το πλοίο υπέστη ζημιές στο κύτος, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί. Το πλοίο ανήκει στον στόλο της Star Bulk, ιδιοκτήτης της οποίας είναι ο εφοπλιστής Πέτρος Παππάς.

Φωτ. η θέση του ελληνόκτητου πλοίου στα Στενά του Ορμούζ / marinetraffic

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, έγινε γνωστό πως τρία πλοία δέχθηκαν επίθεση από άγνωστης προέλευσης βλήματα στα Στενά του Ορμούζ.

Στο ένα εκδηλώθηκε πυρκαγιά και το πλήρωμα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το πλοίο, ενώ στο φορτηγό πλοίο Mayuree Naree, υπό σημαία Ταϊλάνδης, η επίθεση σημειώθηκε περίπου 11 ναυτικά μίλια βόρεια του Ομάν.

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO ανακοίνωσε ότι η πυρκαγιά κατασβέστηκε χωρίς περιβαλλοντική ρύπανση και ότι το αναγκαίο πλήρωμα παραμένει επί του πλοίου.

Νωρίτερα, το One Majesty, υπό ιαπωνική σημαία, δέχθηκε επίσης επίθεση 25 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ρας Αλ Χαΐμαχ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και το πλοίο κατευθύνεται σε ασφαλές αγκυροβόλιο.

Ένα τρίτο φορτηγό πλοίο (το ελληνόκτητο), το Star Gwyneth υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ, επλήγη από βλήμα σε απόσταση περίπου 50 μιλίων βορειοδυτικά του Ντουμπάι. Το κύτος υπέστη ζημιές, αλλά το πλήρωμα είναι ασφαλές, όπως ενημέρωσε η εταιρεία διαχείρισης κινδύνων Vanguard.

Οι επιθέσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στην περιοχή, με τις ναυτιλιακές αρχές και τις ασφαλιστικές εταιρείες να παρακολουθούν στενά την κατάσταση για τυχόν νέες απειλές.